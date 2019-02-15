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الأمم المتحدة - الوكالات: دعت الكويت الى تنظيم زيارة لممثلي الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي الى الشرق الاوسط والاراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا للوقوف على حقيقة ما يجري في ضوء انهاء عمل المراقبين الدوليين في مدينة الخليل الفلسطينية وهو ما رفضته اسرائيل. وبعد لقاء مخصص لمناقشة قرار اسرائيل نهاية يناير انهاء عمل المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. قال السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة الدولة العضو نحتاج الى اجماع لتنظيم مثل هذه الزيارة لمجلس الأمن والأعضاء الـ15.

وخلال الجلسة رفضت اسرائيل فكرة الزيارة التي تشمل زيارة الأراضي الفلسطينية، كما ذكرت مصادر دبلوماسية. وقال دبلوماسي ان الاسرائيليين قالوا لا لمثل هذه الزيارة. وأعلن آخر في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن ان الولايات المتحدة لم تحتج حتى للاعتراض.

من جهتها اعلنت غينيا الاستوائية التي تتولى في فبراير الرئاسة الدورية للمجلس ما زلنا نعمل حول الموضوع. وخلال الاجتماع قدمت الرئاسة عرضا لما اجرته من لقاءات مع الفلسطينيين والاسرائيليين بعد اجتماع مغلق اول للمجلس قبل اسبوع حول وقع القرار الاسرائيلي في الخليل، بحسب دبلوماسيين.

وخلال هذا اللقاء الأول سجل المجلس دعم واشنطن التام لموقف اسرائيل لانهاء مهمة المراقبين الدوليين. واختتم الاجتماع بطلب بسيط للرئاسة بالتواصل مع الجانبين للاستماع اليهما ونقل ردود فعل اعضاء المجلس.

وقبل اسبوع حركت بريطانيا مجددا خلال الاجتماع الأول مسألة زيارة محتملة لمجلس الأمن الى الشرق الأوسط، وهو اقتراح دعمته اندونيسيا وجنوب افريقيا وألمانيا وهي دول غير دائمة العضوية.