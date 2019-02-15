الأولى

حثت الكويت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق على مواصلة تنفيذ ولايتها فيما يتعلق بمتابعة مسألة الاسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات بما فيها المحفوظات الوطنية ، داعية الى اتباع نهج مبتكر جديد يكفل الدفع بهذه الملفات الى الأمام.

جاء ذلك ضمن كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي امام جلسة لمجلس الأمن حول العراق. واكد العتيبي أن الكويت تواصل جهودها دون كلل أو ملل لمتابعة الكشف عن مصير شهدائها الأبرار، رغم تضاؤل فرص العثور عليهم أحياء ، وتقدر حرص أعضاء مجلس الأمن المتواصل على مدى سنوات على ابقاء هذا الملف الانساني حاضرا على جدول اعماله. وقدر متابعة أعضاء المجلس تنفيذ جميع الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وخاصة تلك المتعلقة بالالتزامات الرئيسية التي مازالت متبقية والتي لم تجد طريقها إلى الحل منذ تحرير الكويت عام 1991.

وأثنى على ما تقوم به البعثة وأسرة الأمم المتحدة في العراق من جهود رامية إلى بناء مستقبل واعد للعراق بدءا من تهيئة الظروف المواتية لتحقيق الأمن والاستقرار فيه ، مرورا بتلبية الاحتياجات الانسانية ،ووصولا الى توفير مستلزمات تحقيق التنمية المستدامة.

واكد العتيبي استمرار دعم الكويت الكامل وتعاونها مع البعثة والفريق القطري من أجل إنجاز مهامهم على أكمل وجه. وتطرق الى الالتزامات الدولية والمسائل الانسانية المتبقية والمتعلقة بالمفقودين من الرعايا الكويتيين والممتلكات الكويتية المفقودة بما فيها المحفوظات الوطنية.

وأشاد العتيبي بالتوجه والرغبة الجادة لدى العراق الشقيق في الوفاء بكافة التزاماته الدولية المتبقية تجاه الكويت على النحو المطلوب مشيرا إلى ان ما تم التوصل اليه من التعرف على رفات 236 من اصل 605 مفقودين لم يكن ممكنا لولا تعاون العراق.

وحث العتيبي البعثة الاممية للمساعدة في العراق على متابعة ومواصلة تنفيذ ولايتها فيما يتعلق بمتابعة مسألة الاسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات بما فيها المحفوظات الوطنية بموجب القرار 2107/ 2013. من جانبها رحبت الامم المتحدة بدور الكويت في جمع الاموال للبرامج الانسانية في العراق متعهدة بالتعامل مع الملف المتعلق بالرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة. ودعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق هينس بلاسيرت في كلمتها خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حول العراق الجهات السياسية الفاعلة الى التغلب على ظاهرة الاقتتال الداخلي والسماح للحلول الوسط بأن تسود لمصلحة الشعب العراقي.

واكدت انه قد حان الوقت للقادة في العراق الى تحويل التركيز من السياسة الفئوية الى الاستثمار في تلبية الاحتياجات الفورية للمواطنين موضحة بالرغم من تشكيل الحكومة الا ان العراق لايزال غير مكتمل.

وبعد ان اشارت الى بعض التطورات الايجابية بما في ذلك مخصصات ميزانية عام 2019 لقطاع الكهرباء قالت بهذا الصدد ان هذه الخطوة تعكس جهود الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الاساسية ومع ذلك فان تمويل اعادة الاعمار في المناطق المحررة اقل بكثير مما هو مطلوب لاسيما وان مالية الدولة تعتمد بقوة على ايرادات قطاع النفط التي تتعرض لتقلبات اسعار النفط بينما لا يزال الفساد واسعا ومحاربته ليست سهلة.

واوضحت بلاسيرت انه على الرغم من ان الانشطة الارهابية قد تناقصت فان تنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديدا امنيا للمنطقة بأكملها بينما تعمل الجماعات المسلحة على توسيع نطاق وصولها الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى الصعيد الانساني اكدت بلاسيرت ان الامم المتحدة تهدف الى تلبية احتياجات 1?75 مليون عراقي من الفئات الضعيفة هذا العام حيث تسعى خطة الاستجابة الانسانية لعام 2019 الى الحصول على 700 مليون دولار من المانحين.