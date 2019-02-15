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أعلن صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب في العراق ان الاسبوع المقبل سيشهد انطلاق المرحلة الاولى من مشاريع المنحة الكويتية للعراق البالغة 100 مليون دولار والتي قدمت في مؤتمر واشنطن للمانحين لدعم العراق .

وقال رئيس الصندوق مصطفى الهيتي في مؤتمر صحافي ان المرحلة الاولى ستشمل تنفيذ 19 مشروعا صحيا بكلفة 15 مليون دولار، على ان تتبعها المرحلة الثانية الخاصة بتنفيذ 32 مشروعا تبلغ كلفتها 85 مليون دولار.

وأوضح ان المشاريع تتضمن اعادة اعمار وتأهيل وتجهيز العديد من المستشفيات وبناء اقسام متضررة في مستشفيات اخرى في 5 محافظات تضررت من الحرب ضد الارهاب.

وأشار الى ان الصندوق يبحث حاليا مع الجانب الكويتي امكانية دمج المرحلتين معا وانجازهما كمرحلة واحدة.

وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اعلن مؤخرا عن توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من المنحة مع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية والبالغة قيمتها 85 مليون دولار بعد ان وقع الاتفاقية الخاصة بالمرحلة الاولى من المنحة البالغة قيمتها 15 مليون دولار في يناير من العام الماضي.

