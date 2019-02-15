الأولى

كتب علي الفرحان

قال مدير مؤسسة الرعاية السكنية بدر الوقيان امس انه تم الاجتماع مع جميع متعهدي المشاريع للوقوف على سير العمل وكفاءته وجودته وتذليل أي معوقات قد تعوق عجلة سير الأعمال في المشاريع. واضاف في تصريح صحافي على هامش زيارته مدينة المطلاع السكنية انه تفقد سير العمل في إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ 18519 قسيمة، ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي N5 إلى N12 للوقوف على مدى التزام المتعهد بما تعهد به أثناء الزيارة السابقة.

واوضح ان المتعهد قدم برنامجا زمنيا مكثفا للتغلب على التأخير الحاصل في تنفيذ العقد وكذلك خطة عمل تتضمن زيادة الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع من عمالة ومعدات ومواد لتعويض مدة التأخير وزيادة العمالة حيث يتراوح عددها في المرحلة الحالية ما بين 3500 الى 4000 عامل.واكد انه حث المتعهد على ضرورة زيادة معدلات الإنجاز الشهرية لضمان سرعة الانتهاء من إنجاز الأعمال، مبينا ان المؤسسة ستتابع يوميا مدى تقدم الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المكثف. وشدد على ان المؤسسة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات الواردة في نصوص العقد في حال ملاحظة أي تهاون أو تقصير من قبل المقاول. والمح الى ان بدء تنفيذ 4 محطات تحويل رئيسة جهد «400 ك. ف» و18 محطة تحويل رئيسية جهد «132 ك. ف»، لافتا الى ان الأعمال تسير بصورة جيدة وفق البرنامج الزمني المخطط.