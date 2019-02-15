الأولى

قال رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية حمد العميري ان تحالف الشركة مع بورصة أثينا فاز بحصة نسبتها 44 في المئة من بورصة الكويت. (طالع ص07)

وأوضح العميري في تصريح لـ «رويترز» أن التحالف يضم أيضا شركتي الأولى للاستثمار وأرزان الكويتيتين، مشيراً الى أن سعر السهم في عطاء الاستثمارات الوطنية بلغ 237 فلسا.

ووفق مصادر متابعة ، فان سعر البيع الذي تقدم به تحالف شركة الاستثمارات الوطنية مع كل من بورصة أثينا وشركة أرزان للتمويل والاستثمار للفوز بحصة مشغل البورصة بلغ 237 فلساً للسهم وبقيمة اجمالية تصل الى 20.8 مليون دينار.