وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني في المملكة، مشيدا سموه بما يشهده البلد من نهضة بارزة شملت مختلف المجالات وبصورة عززت من المكانة المرموقة التي يتبوؤها سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد مما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

