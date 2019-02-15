وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الذي استهدف حافلة تقل قوات منتسبة للحرس الثوري الإيراني جنوب شرق إيران والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين معربا سموه عن استنكار الكويت وإدانتها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين راجيا سموه للضحايا المغفرة والرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الذي استهدف حافلة تقل قوات منتسبة للحرس الثوري الإيراني جنوب شرق إيران والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا المغفرة والرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أيضاً ببرقية تعزية مماثلة.

