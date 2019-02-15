وطن النهار

بغداد- «كونا»: أعلن صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب في العراق ان الاسبوع المقبل سيشهد انطلاق المرحلة الاولى من مشاريع المنحة الكويتية للعراق والبالغة 100 مليون دولار اميركي والتي قدمت في مؤتمر واشنطن للمانحين لدعم العراق.

وقال رئيس الصندوق مصطفى الهيتي في مؤتمر صحافي ان المرحلة الاولى ستشمل تنفيذ 19 مشروعا صحيا بكلفة 15 مليون دولار أميركي على ان تتبعها المرحلة الثانية الخاصة بتنفيذ 32 مشروعا التي تبلغ كلفتها 85 مليون دولار.

واوضح ان المشاريع تتضمن اعادة اعمار وتأهيل وتجهيز العديد من المستشفيات وبناء اقسام متضررة في مستشفيات اخرى في خمس محافظات تضررت من الحرب ضد الارهاب.

واشار الى ان الصندوق يبحث حاليا مع الجانب الكويتي امكانية دمج المرحلتين معا وانجازهما كمرحلة واحدة .

وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد اعلن أخيراً عن توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من المنحة مع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية والبالغة قيمتها 85 مليون دولار أميركي بعد ان كان قد وقع الاتفاقية الخاصة بالمرحلة الاولى من المنحة والبالغة قيمتها 15 مليون دولار في يناير من العام الماضي.

