وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب.

كما استقبل الغانم سفير الولايات المتحدة لدى البلاد لورنس سيلفرمان. واستقبل الغانم وفد الصداقة البرلمانية الجورجية الكويتية في البرلمان الجورجي برئاسة النائب أرتشيل تالاكفادزة بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز جهود التعاون في شتى المجالات خصوصاً فيما يتعلق بالجانب البرلماني، كما تطرق الجانبان الى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام اضافة الى الأوضاع الجارية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

حضر اللقاء رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب عمر الطبطبائي والنائبان مبارك الحريص وناصر الدوسري وسفير جورجيا لدى البلاد رولاند بيريدزه.

يذكر ان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجورجية الكويتية وصل والوافد المرافق له الى البلاد أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.

