وطن النهار

احتفلت مجموعة المرأة الدولية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالعيد الوطني وعيد التحرير بفندق كراون بلازا، قاعة الأفراح.

استهلت كليتشى غوبلر، رئيسة اللجنة الحفل بكلمة ترحيبية بالعضوات والضيوف وأعربت عن فائق شكرها لتواجدهم ومشاركتهم بهذا الحدث الجليل، وتقدمت بأصدق التهاني للكويت أميراً وحكومة وشعباً بمناسية الأعياد المجيدة، كما وجهت كلمة شكر للشيخة أنوار الصباح الرئيسة الفخرية للجنة على دورها الدائم بدعم جميع انشطة وفعاليات اللجنة بالرغم من تواجدها خارج البلاد في هذه الفترة.

وقام ضيف الشرف السيد جواد بوخمسين رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة بوخمسين القابضة بإلقاء كلمة ترحيبية وأشاد بلجنة المرأة الدولية كما تطرق للعيد الوطني وعيد التحرير للكويت وشكر الحضور على مشاركتهم بهذه الاحتفالات الوطنية.

تضمن الحفل عرض فيلم عن الرؤية المستقبلية للكويت استعرض المراحل العديدة من التغييرات عبر التاريخ مجسدا ذكريات محفورة في الوجدان ابتداء من حقبة الستينيات والى السنين المقبلة اضافة الى عرض حي لحياكة السدو التراثي والمقدم من بيت السدو.

وكان من مفاجآت الحفل تواجد طائر «الصقر» مع مدربة بالقاعة، وتم عرض فيلم تسجيلي يوضح للحضور اهمية الصقر كشعار للكويت، وخصص ركنا خاصا للعرس الكويتي وتفاعل الحضور مع جلوة العروس وكانت فرصة جيدة لتعريفهم بمراسم الزفاف «قديما» والتي مازالت تمارس إلى يومنا الحالي.

وقدمت الفرقة الكويتية الشعبية رقصات فلكلورية تراثية تعبر عن عادات وتقاليد الكويت، هذه الرقصات ابهجت الحضور وبالمقابل تفاعل الحضور مع الفرقة. كما كانت هناك عدة مسابقات ترفيهية شيقة واضافت جوا من المرح بين الحضور، وتم توزيع العديد من الهدايا على الجميع.

وقبل ختام الحفل تم تكريم الرعاة بتقديم دروع تذكارية لمشاركتهم ومساهماتهم فى انجاح هذه الفعالية.

وبعد ختام الحفل تمتع الحضور بنكهات الأكلات الشعبية الكويتية والمحضرة من قبل طهاة فندق كراون بلازا خصيصا لهذا الاحتفال.

