وطن النهار

أعلنت رئيس جمعية «الشيخة فريحة الأحمد للأم المثالية والأسرة المتميزة» الشيخة ريم راشد الحمود فتح باب التسجيل في جائزة الجمعية للأم المثالية للعام الحالي والتي سيتم تكريم الفائزات بها يوم 21 مارس المقبل. وقالت الشيخة في مؤتمر صحافي عقد بهذه المناسبة: إن جائرة الأم المثالية التي تنظمها الجمعية خصصت لتكريم الأمهات المثاليات اللواتي بذلن الغالي والنفيس لتربية جيل صالح يحمل رسالة فخر واعتزاز لوطنه معتبرة ذلك يعد دليلا على تميز المرأة الكويتية في مواجهة الظواهر الدخيلة على قيمنا الأصيلة.

وأضافت أن الكويت في حاجة إلى عقول تفكر وقلوب محبة للخير عبر أسر مثالية ومتميزة تربي أبناءها لتبني وطنا بسواعد مؤمنة بربها معتزة بماضيها مفتخرة بإنجازاتها مؤكدة أن ذلك لن يتحقق إلا بتعاون الجميع لتنشئة جيل متكاتف متراحم عن طريق الاهتمام بالأسرة ورعاية ابنائها بشكل جيد. وأوضحت أن الجمعية قدمت منذ تأسيسها وبرئاسة الشيخة فريحة الأحمد -رحمها الله- العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات لخدمة الأسرة وزيادة الوعي المجتمعي وتقليل معدلات الجريمة ومواجهة الظواهر الدخيلة على مجتمعنا وتعريف الأبناء بحقوق الآباء وتعزيز دور المرأة وذلك بالشراكة مع جميع المنظمات والهيئات المحلية والدولية. وأكدت أن الجمعية لا تزال تعمل من خلال برامجها الهادفة على رفعة بلدنا الحبيب بدعم مستمر من لدن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وأشارت الشيخة ريم الحمود إلى أن ذلك سيتم من خلال الاعتماد على الاستراتيجية والقواعد والأسس التي رسختها الراحلة الشيخة فريحة الأحمد لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال دعم القيادة السياسية وجهود أعضاء الجمعية وكل من ساهم في إنجاح أنشطتها.

من جانبها، قالت الرئيس الفخري للجمعية الشيخة بيبي راشد الحمود في كلمة مماثلة إن المسابقة التي تحتفل بدورتها الـ 15 تستذكر بكل الفخر والاعتزاز والتقدير الدور الرائد الذي قامت به الشيخة فريحة الأحمد -رحمها الله- في ترسيخ دور الأسرة الكويتية وحمايتها من الأفكار والظواهر الدخيلة على مجتمعنا الخليجي. وأكدت أن الجمعية ستواصل مسيرتها مستمدة قوتها من القواعد والأسس التي رسختها الشيخة فريحة على مدى 15 عاما من الجهد والعمل المتواصل بغية تعزيز الهوية الكويتية والحفاظ على تماسك الأسرة.

ولفتت إلى حرص الجمعية على دعم الاسرة وتوعيتها عبر مجموعة من البرامج من أجل إعداد جيل سليم قادر على مواجهة تحديات العصر والانخراط في إنجاح خطط التنمية الشاملة ورؤية كويت جديدة 2035 وتعزيز الثقافة الأسرية والإعداد الجيد لخلق مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.

وأفادت بأن الجائزة تستهدف وبشكل رئيس توعية الأمهات والآباء للتمسك بالقيم والمبادئ الروحية والدينية وتكريم المرأة والأم وتعزيز دورها داخل الأسرة والمجتمع فضلا عن دعم كل الانشطة التي تقوم بها.

شراكة مجتمعية

من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية الشيخ صالح النهام إنه ومنذ تأسيس الجمعية وهي تعتمد على استراتيجية تضم ثلاث نقاط مهمة أولها المضي في خط الجمعية الاجتماعي وعدم الخوض في الصراعات السياسية أو الانتخابات أو النزاعات بين تيارات سياسية او غيرها. وأضاف أن استراتيجية الجمعية تستهدف أيضا عقد شراكة مجتمعية مع المنظمات والهيئات الحكومية والاهلية داخل الكويت وخارجها وعقد المؤتمرات لترسيخ مفهوم الأسرة المثالية فضلا عن مواجهة الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا حفاظا على الهوية الكويتية والعربية والإسلامية وحماية العادات والتقاليد والوحدة الوطنية.

وذكر أنه بعد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية غير العادية تم اعتماد الشيخة ريم راشد الحمود رئيسا للجمعية خلفا لوالدتها الشيخة فريحة الأحمد وتغيير مسمى الجمعية إلى (جمعية الشيخة فريحة الأحمد للأم المثالية والأسرة المتميزة) تخليدا لذكراها.

وأوضح أنه تم الاتفاق ايضا على تكريم ثلاث أمهات كويتيات وأم وافدة واحدة وإلغاء فروع الجائزة الأخرى الخاصة بالمرأة الخليجية والعربية لحين المراجعة.

مهارات وقدرات

بدوره، استعرض رئيس اللجنة الإعلامية للجائزة محمد الخشمان في كلمة مماثلة شروط ومعايير الجائزة مبينا أنها تشمل معايير شخصية من حيث المهارات والقدرات على مواجهة التحديات ومعايير اجتماعية تتمثل في دورها في تعزيز القيم الإيجابية ومدى المساهمة في المجالات الاجتماعية ومعايير ثقافية وأخلاقية وأسرية تخضع لها كل الحالات التي يتم ترشيحها. وأشار إلى العمل على إعداد فيلم وثائقي يروي قصة كفاح الشيخة فريحة الأحمد منذ تأسيس الجمعية وحتى اليوم ومسيرة الخير والعطاء وما شهدته الجمعية من تطور بفضل قيادتها واستراتيجية العمل التي اتبعتها.

