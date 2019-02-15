وطن النهار

تفقد مديـــــر عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان مدينة المطلاع السكنية يرافقــــــه نائب المدير العام لشؤون التنفيذ م. علي الحبيل ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م. ناصر خريبط لمتابعة سير العمل في العقود التي يتم تنفيذها في مدينة المطلاع السكنية وتم الاجتماع مع جميع متعهدي المشاريع للوقوف على سير العمل وكفاءته وجودته وتذليل أية معوقات قد تعيق عجلة سير الأعمال في المشاريع. وتفقد بصورة خاصة سير العمل بالعقد الثاني المتعلق بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكــــات البنيـــــة التحتيـــــة لعـــــدد «18519» قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثمان «N5 إلى N12» للوقوف على مدى التزام المتعهد بما تعهد به أثناء الزيارة السابقة وكذلك ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات اللاحقة وقد قدم المتعهد برنامج زمني مكثف للتغلب على التأخير الحاصل في تنفيذ العقد وكذلك خطة عمل تتضمن زيادة الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع من عمالة ومعدات ومواد لتعويض مدة التأخير حيث بدأ المتعهد بالتنفيذ الفعلــــي لتلك الخطة وذلك بزيـــــــــادة العمالـــــــة بحيث تــــــراوح عددها الان في المرحلــــــــــة الحاليــــــــــــة ما بين «3500 إلى 4000» عامل كما وصل عدد المعدات إلى ما يقارب الألف معدة تعمل في الضواحي المختلفة بالعقد. وحث الوقيان متعهد العقد الثاني على ضرورة زيادة معدلات الإنجاز الشهرية لضمان سرعة الإنتهاء من إنجاز الأعمال وسيتم متابعة مدى تقدم الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المكثف متابعة يومية من قبل المؤسسة ولن تتوانى المؤسسة في إتخاذ جميع الإجراءات الواردة في نصوص العقد في حالة أي تهاون أو تقصير من قبل المقاول في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في شروط العقد. وتفقد الوقيــان كذلك بدء التنفيذ لـ «4» محطات تحويل رئيسة جهد «400 ك ف» وكذلك عدد «18» محطة تحويل رئيسة جهد «132 ك. ف» حيث تسير الأعمال بصورة جيدة وفق البرنامج الزمني المخطط له.

