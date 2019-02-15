وطن النهار

خاطب رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة قائلا إن الجهات المعنية في الدولة تسعى لتطوير منطقة أسواق المباركية والنهوض بها لجعلها معلماً سياحياً وتاريخياً مميزاً مع الحفاظ على عراقتها.

واوضح العتيبي أن التطوير يحتاج للتقنيات الحديثة لتدعيم هذا التطوير والاستعانة بالبنية التحتية الرقمية بما لا يؤثر على رونق المنطقة الأثري. وقال إنه من هذا المنطلق وللاختصاص فإننا ندعوكم للمساهمة في كل ما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً لمرتادي أسواق المباركية على سبيل المثال لا الحصر في التطبيقات الاستدلالية بأن تكون خارطة منطقة أسواق المباركية من ضمن تطبيق Application بالهواتف والأجهزة الذكية لبيان جميع المعالم لحظة بلحظة بحسب موقع المستخدم للتطبيق مع بيان رسائل فورية لأي حدث أو عروض للسادة رواد الأسواق بالاضافة إلى خدمات النت فائقة السرعة.

