وطن النهار

أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي فهد المضف، أن المدربين بالكليات التطبيقية شريك أساس في العملية التعليمية، لافتا إلى أن الإدارة العليا للهيئة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا. وأشاد المضف خلال رعايته وحضوره للمخيم الربيعي الرابع الذي نظمته اللجنة الاجتماعية لرابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في منطقة الجليعة، بالرئيس الفخري لرابطة أعضاء هيئة التدريب فهد المعجل والجهود التي تبذلها الرابطة تجاه زملائها.

من جانبه، أكد رئيس الرابطة م. وائل المطوع، أن الهيئة الإدارية للرابطة تتشرف بمنح العضوية الشرفية للدكتور علي المضف تقديرا لجهوده، لافتا إلى أن مخيم هذا العام تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة الذي أشرف عليها أعضاء اللجنة الاجتماعية وفريق سواعد شبابية التابع للرابطة.

ولفت إلى أن الاحتفالية شهدت مسابقات ثقافية عن تاريخ الكويت والهيئة إلى جانب الفقرات الترفيهية الخاصة بالصغار وكذلك الكبار ضمن كرنفال مميز للاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة للكويت، مؤكدا أن الفريق لم يدخر جهدا في توفير الأجواء الوطنية المصاحبة للانشطة الترفيهية لإضفاء الفرحة والبسمة على وجوه الحضور. إلى ذلك، خصص المطوع ضمن برامج الحفل، فقرة خاصة بمناسبة عودة الرئيس الفخري للرابطة فهد المعجل من رحلة العلاج، سائلا المولى عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية. وأعرب عن شكره وتقدير لأعضاء اللجنة الاجتماعية ولفريق سواعد شبابية على رأسهم رئيس الفريق يوسف الكندري ونائب الرئيس مشاري العمار وعضو الفريق فهد العدواني، لما قدموه من جهود بارزة في تنظيم هذا المخيم، والشكر موصول لرئيس تحرير جريدة «النهار» د. عماد بوخمسين على دعمه المتواصل في مختلف الانشطة والفعاليات المجتمعية.

الصرح التعليمي

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاجتماعية للرابطة حسين القلاف: ان الرابطة حرصت على توجيه الدعوة لكل منتسبي الهيئة من أعضاء هيئتي التدريب والتدريس والعاملين بالهيئة وأسرهم لتعزيز مفهوم الانتماء للهيئة كونها أكبر صرح تعليمي في الكويت ولقضاء يوم ترفيهي للمشاركين والاحتفال بالأعياد الوطنية التي تعيشها الكويت خلال شهر فبراير من كل عام.

وأكد القلاف ان الرابطة تحرص دائما على تنظيم الأنشطة الاجتماعية لما لها من أهمية بالغة في تعزيز الانتماء للهيئة وكسر الحواجز بين إدارة الهيئة وجميع منتسبيها، مشيرا إلى ان الهيئة الادارية للرابطة تسعى دوما لتكون في خدمة الزملاء المدربين والدفاع عن قضاياهم.

وأكد القلاف أن الحضور استمتعوا بالأجواء الأسرية داخل المخيم وكان هناك تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور بالمشاركة في جميع المسابقات، مبينا أنهم حرصوا على توزيع الهدايا على لجميع الفائزين في المسابقات والمشاركين، مؤكدا أن الرابطة ومهما قدمت لزملائها فهي تشعر بالتقصير تجاههم لأنهم يستحقون الأفضل.

وأعرب القلاف عن شكره لمدير عام الهيئة د.علي المضف لرعايته الكريمة وحضوره المخيم، والشكر موصول للرئيس الفخري للرابطة لحضوره ودعمه الدائم للرابطة، ولكل من تفضل بالحضور والمشاركة. هذا وقد حضر المخيم إلى جانب الرئيس الفخري للرابطة فهد المعجل، نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة د. جاسم الاستاد، ونائب المدير العام لشؤون قطاع التدريب م. طارق العميري، وعميد كلية العلوم الصحية د.عبدالحكيم الصغير وأسرته، ومدير إدارة الشؤون الإدارية د.حسن الفجام، وعدد من قيادات الهيئة ولفيف من أعضاء هيئتي التدريب والتدريس ومنتسبي الهيئة وأسرهم في أجواء عائلية متميزة.

