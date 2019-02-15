وطن النهار

واصلت ادارة شؤون الانتخابات استقبال الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة التكميلية عن الدائرتين الثانية والثالثة حيث اغلق باب الترشح في اليوم الثامن على 4 مرشحين منهم اثنان في الدائرة الثانية هما عالي الرشيدي وعلي العطار واثنان في الدائرة الثالثة هما علي عوض وفهد مزعل ليرتفع عدد الرجال الى 36 مرشحا فيما بقي عدد النساء عند خمسة فقط فيما لم تسجل ادارة الانتخابات اي حالة شطب او انسحاب وسيغلق باب الترشح غدا السبت 16 الحالي. وكان اول المتقدمين مرشح الدائرة الثالثة فهد عبدالله مزعل الذي امتنع عن الادلاء بأي بتصريح صحافي. بدوره هنأ مرشح الدائرة الثانية د. علي الرشيدي القيادة السياسية بالاعياد الوطنية مطالبا بحل جذري. لمشاكل وزارات الصحة والتربية والاشغال واسقاط القروض. اما مرشح الدائرة الثانية د. علي العطار فقال: تقدمت للانتخابات التكميلية واطلب من الله التوفيق، لحمل الامانة للوصول لقبة عبدالله السالم، مؤكدا ان من اولويات برنامجه الانتخابي العمل على اعادة النظر وتقديم بعض المقترحات المتعلقة في قانون الجرائم الالكترونية، الذي اصبحت سلبياته اكثر من ايجابياته، موضحا ان هذه الجرائم طالت في سلبياتها العديد من المواطنين مستغربا صمت اعضاء مجلس الأمة حول قانون الجرائم الالكترونية، لاسيما ان هناك اطفالا وشبابا ونساء واعلاميين موجودين في اروقة النيابة بسبب الجرائم الالكترونية، لذا سيسعى لاعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية في حال وصوله. واشار الى انه سيدعم موضوع الطاقة البديلة والمتجددة مستغربا تجاهل مجلس الامة هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية كبيرة، مؤكدا ان الدولة مازالت مكتفية في مورد واحد وهو النفط، على الرغم من وجود معهد متخصص للطاقة المتجددة والبديلة، منذ فترة الا ان هناك صمتا يخيم حول هذا المعهد، مطالبا بتنوع وضرورة التنوع في الطاقة البديلة وايجاد موارد للدخل في هذا البلد.

وقال العطار ان من اولوياته انشاء مجلس الاعيان والوجهاء ليكون بمثابة المجلس الاستشاري، خاصة ان في الدولة الكثير من المتقاعدين الذين يملكون خبرات وقياديين متقاعدين يمتلكون خبرات في الدولة، مشددا على ان المتقاعدين ليسوا للتكريم والبرستيج والمعارض، مطالبا بعمل مجلس خاص بهم في ظل الخبرات التراكمية التي كانت تصل للكويت الى العالمية.

