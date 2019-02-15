وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الثانية للانتخابات التكميلية م. أحمد الحمد ضرورة الإصلاح السياسي والمالي والإداري في الدولة على اعتبار أن الإصلاح السياسي هو بواية التغيير الحقيقي للانتقال إلى دولة التطور والتنمية والتخلص من الفساد وغيره من عوائق التطور مثل المحسوبيات والواسطات والمحاصصات وغيرها.

واستهل الحمد ندوته متحدثاً عن الخلل البنيوي في النظام السياسي الخاص بتشكيل الحكومة مبيناً بأن آلية تشكيل الحكومة خرجت عن إطارها الدستوري الواضح والذي يوضح وجوب اختيار عدد من الوزراء في التشكيل الحكومي من تشكيلة مجلس الأمة بما يحقق التجانس والانسجام بين السلطتين، مشيراً إلى المادة 56 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

وأضاف الحمد مبيناً بأن التشكيلات الحكومية في الكويت بنيت على أساس المحاصصات والترضيات والولاءات بعيداً عن الكفاءة والتكنوقراط والجدارة، معتبراً بأن هذه الآلية أوصلت الكويت إلى مرحلة توقف الإنجاز والتراجع على المستوى السياسي ممثلا بالصراع بين السلطتين أو الانقياد من قبل مجلس الأمة للحكومة، وعلى المستوى الاقتصادي بتدهور الوضع الاقتصادي وعجوزات وهمية للميزانية ومحاولات حكومية مستميتة للوصول إلى جيب المواطن وإفراغهم بأي طريقة ممكنة بحجج واهية وأساليب مكشوفة.

كما بين الحمد بأن الروتين الممل والطويل في معاملات الدولة يؤدي بطبيعة الحال إلى محاولة المراجعين تسريع إنجاز معاملاتهم وبالتالي فتح أبواب الرشوات والواسطات والمحسوبيات، مطالباً بتخفيف الإجراءات الروتينية غير اللازمة والسعي للتطوير الإداري على غرار الدول المتقدمة التي تعتمد على التقنيات والبرمجيات المتقدمة.

وختم الحمد مؤكداً أنه سيقوم بتقديم مشاريع قوانين محددة ومدروسة خاصة بالتطوير الإداري والمالي في الدولة بما يتماشى مع خطة التنمية الكويتية ورؤية الكويت 2035، مشدداً على أن التنمية المنشودة والمعلن عنها لن تتحقق كما يجب في ظل بعض العقليات الحالية والقوانين الحالية التي تفتقر إلى مقومات النهوض الاقتصادي الحديث والقائم على الانفتاح ومشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل وتقديم تشريعات جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية وعلى رأسها رؤوس الأموال الكويتية العاملة في الخارج.

