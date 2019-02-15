إيمانيات

نشأت فاطمة الزهراء (عليها السلام) في بيت النبوة ومهبط الرسالة، فكان أبوها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعلمها العلوم الالهيـة ويفيض عليها من معارفه الربانية. وشاءت حكمة الله تعالى أن تعاني هذه الابنة الطاهرة ما كان يعانيه أبوها من أذى المشركين فيما كان يدعوهم الى عبادة الاله الواحد. في الخامسة من عمرها فقدت أمها السيدة خديجة (رضي الله عنها)، فكانت تلوذ بأبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي بات سلوتها الوحيدة، فوجدت عنده كل ما تحتاجه من العطف والحنان والحب والاحترام. ووجد هو فيها قرة عينه وسلوة أحزانه فكانت في حنانها عليه واهتمامها به كالأم الحنون حتى قال عنها: «فاطمة أم أبيها». وكان اذا دخلت عليه وقف لها اجلالا وقبلها. وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «فاطمة بضعةٌ مني من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله».

أما عندما ندخل الى عمق شخصيتها من الداخل، فنرى أنها الانسان الذي اندمج برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اندماجا قل نظيره بين ابنةٍ وأبيها، فقد كانت في طفولتها الأولى تتحرك معه عندما كان يذهب الى المسجد ليصلي، وهي في سن يقول بعض المؤرخين انها الخامسة، وبعضهم اذا زادت السن كثيرا يصل بها الى العاشرة. كانت تراقب أباها وهو في المسجد، وتراقب الناس من حوله من المشركين وهم يتربصون به السوء، ونظرت ذات يوم، فاذا بهم يلقون (سلل جزور) أمعاء الابل على ظهره، فبادرت وهي تبكي، ورفعته عن ظهره. وقد رآها تبكي ذات يوم، وقال لها: «ما يبكيك يا بنيتي؟»، فقالت (عليها السلام): «انها أحست أن هؤلاء القوم من أبي جهل وغيره، يتآمرون عليه ليقتلوه»، وعبرت عن ذلك له، فطمأنها، وكانت تتعلم عنده، وكانت تعطيه من عاطفتها كل ما في روحها من سر العاطفة.

ان علاقة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بفاطمة الزهراء (عليها السلام) امتدت الى المدينة عندما هاجرت ملتحقة به، وبدأت تعيش معه المسؤوليات التي تحملها في حربه وسلمه ودعوته، وكان بيتها بيته، واذا قدم من سفر، كان بيتها هو أول بيت يقصده ويرتاح اليه قبل أن يذهب الى بيته الخاص، وعندما يخرج الى سفر، كان بيتها آخر بيت ينطلق منه الى سفره. وكانت تتحسس كل ما يحبه وكل ما يثقله، وكان يحتضنها بروحه وعاطفته وقلبه. وكان يعرف سرها من خلال ما تحمله من عمق الروحانية لله، وكان يراها وهي ابنته وتلميذته، كيف تجلس مبتهلة الى الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، وكان يراقب حركتها في حديثها كله، فكان يراها الأصدق بين المسلمين، وقد شهدت بذلك زوجة أبيها عائشة، فقالت: «ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها، الا أن يكون الذي ولدها». وقد تعلمت ذلك من أبيها، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الأصدق، وكان الصادق الأمين، وكانت الصادقة الأصدق، ومن الطبيعي أنها كانت الأمينة بكل ما للأمانة من معنى.

وكانت تعيش مع رسول الله فكره، وبذلك رأينا أن فاطمة الزهراء (عليها السلام) التي لم تدخل الا مدرسة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم تتعلم الا في بيته، كانت تملك من الثقافة ما لم تجده في التراث الذي وصلنا من المسلمين في تلك المرحلة. روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان جالسا ذات يوم، وعنده الامام علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)، فقال: «اللهم انك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي؛ فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم، ووال من والاهم وعاد من عاداهم، وأعن من أعانهم، واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك».

