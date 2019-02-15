إيمانيات

الحديث عن الايمان بشكل عام ليس بالأمر السهل، فان الكثير من المؤمنين ربما يقعون بالشرك الخفي دون أن يشعروا... ومن هنا، قال الامام علي (عليه السلام) في احدى خطبة: «وكمال توحيده الاخلاص له، وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه». ان الانسان يشعر بقلبه بحرارة هذا الايمان ويتذوق طعمه، وتشتد حرارة الايمان كلما اقترب الانسان أكثر من الخلوص، وقد عبر سبحانه عن هذا الحب في كتابه الكريم: (ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) (الحجرات/ 7).

ومن هنا، فان صدقك في الايمان هو أن لا تذكر الله عندما تذكره، أو تسمع ذكر الله عندما تسمعه، تماما كما تذكر أي اسم لأي انسان أو لأي شيء، أو كما تسمع أي اسم، فلا يهتز قلبك، ولا يخشع عقلك، ولا يخضع كيانك، فالله تعالى يقول: (إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) (الأنفال/ 2)، كما توجل القلوب عندما تخضع لذكر العظيم، وهذا ما نلاحظه أمام الذين نتمثل عظمتهم في القوة في الواقع، حيث نشعر بالرهبة وبالخوف وبالوجل عندما يذكرون، ألا يقال بأن فلانا يرتجف الناس من ذكر اسمه، من جهة بطشه وقوته وقدرته! في حين عبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن المؤمنين الذين يعيشون هذا الاحساس بالوجل أمام الله من خلال الشعور بعظمة الله، حيث يقول: «عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم»، فلقد تمثلت عظمة الله في النفس، بحيث ملأت كل وجدان الانسان، فلم ير أحدا عظيما قبال عظمة الله سبحانه وتعالى، بل عندما دخل في مجال المقارنة، رأى أن الآخرين صغار صغار. فاذا كان الله يحصر المؤمنين في هؤلاء، فعلينا أن نعمل على تربية عظمة الله في نفوسنا، بالتفكر في مواقع العظمة وفي مواقع النعمة، وفي الاحساس بالفقر المطلق فينا الى الله الغني المطلق عنا، وأن نمارس ذلك ذكرا وعبادة وفكرا وما الى ذلك.

(واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا) (الأنفال/ 2)، اذا تليت عليهم آياته الكونية وآياته القرآنية، بحيث ان ايمانهم يتحرك ويتطور ويزيد من خلال زيادة المعرفة، فكلما عرفت الله من خلال آياته أكثر، عرفت عظمته على أساس ما تفهمه من أسرار هذه الآيات أكثر، وهذا ما عبر عنه الله تعالى في قوله: (ويتفكرون في خلق السماوات والأرض) (آل عمران/ 191) وينتهون الى النتيجة (ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك) (آل عمران/ 191)، فنحن نستوحي من ذلك عظمتك ونستوحي عبادتك (فقنا عذاب النار) (آل عمران/ 191). وهكذا (اذا تليت عليهم آياته) آيات القرآن، من خلال النور الذي يشرق من كل آية (قد جاءكم من الله نورٌ) (المائدة/ 15)، (يخرجهم من الظلمات الى النور) (المائدة/ 16)، وهو الهدى، فعندما تتلى عليهم آياته، فانها تزيدهم ايمانا، لأنها تزيدهم معرفة بالله سبحانه وتعالى، ومحبة له وخوفا منه.

ان المعرفة هي الضوء الذي ينير الانسان في كل عناصر شخصيته، ليتحرك على أساس الضوء لا على أساس الظلمة، والجهل ظلمة فكرية وروحية وعملية.. وتطبق المعرفة من خلال «الطاعة»، فالمؤمن هو الذي يطيع الله في كل ما أمره به، وفي كل ما نهاه عنه. و«العلم» في ما ينفتح به الانسان على مفرداته، في اكتشاف أسرار الكون في خلق الله سبحانه وتعالى، وكل ما أفاض الله به على الناس مما ينظم أمورهم. و«العلم»، في كل مجالاته، هو الذي يكشف للانسان كل ما يحتاجه في الحياة، مما ينظم أمره، ومما يصلح حياته. و«العمل»؛ لأنه لا قيمة للعلم من دون عمل، فالعمل هو الذي يجعل من العلم تجسيدا حيا في الواقع كله. و«الورع» عن محارم الله سبحانه وتعالى، فمن لا ورع له لا ايمان له؛ لأن الايمان بالله يجعلك تخافه، ويجعلك تحبه، ويجعلك ترجوه، فيدفعك ذلك الى الورع عن محارمه. و«الصبر» و«اليقين» بما يعنيه من الوضوح و«التسليم والرضا»، بقضاء الله. أما التسليم، فهو من أسس الايمان؛ لأن التسليم لله هو عمق الاسلام وامتداداته، وقد قال تعالى حكاية عن ابراهيم (عليه السلام): (إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) (البقرة/ 131).

