إيمانيات

قال تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليمٌ خبيرٌ) (الحجرات/ 13). خلق الله عزوجل الانسان وجعله مجبولا على أن يعيش في جماعة بعيدا عن الفردية لما تقتضيه طبيعته البشرية، ومنذ فجر التاريخ عرف الانسان تكوين المجتمعات التي تقوم على العيش الجماعي المترابط وتنوع المصالح بين أفراد المجتمع ما يجعل كل واحد فيهم في حاجة الى الآخرين، ومع مرور الزمن وكثرة المجتمعات وتنوعها وتباين المصالح فيما بينها كان على كل جماعة تعيش في مجتمع أن تتوحد لضمان أمنها واستقرارها وحتى لا تصبح فريسة لغيرها، ومن هنا عرف الانسان الوحدة الوطنية في شكلها البسيط منذ القدم.

نحن كمجتمع نعيش في منطقة واحدة، نمثل حالة اجتماعية، تجمعنا ثقافة واحدة متقاربة، ونعيش هموما وطموحات واحدة، وننتمي لهوية دينية واحدة، ولحفظ هذه الهوية ووصولا الى تنمية مجتمعاتنا وتطويرها، يجب أن يكون هناك تعاون بين قوى هذا المجتمع وفعالياته، وهذا لا يعني التوافق في جميع الآراء والأفكار. حينما ندعو الى الوحدة الوطنية، انما ندعو الى توحيد المواقف العامة فيما من شأنه أن يؤثر على المجتمع ككل، مع احترام حرية الرأي، لأن تعدد الآراء والتوجهات أمر طبيعي، وحالة صحية في أي مجتمع، فهو يعبر عن حالة من الثراء وحرية الرأي والفكر. وفي مقابل هذا التعدد في الآراء والأفكار هناك مصالح مشتركه تجمعنا، وسقف واحد يظلنا جميعا، وهذا ما يجب أن نبحث عنه وأن نجتمع عليه. عن الامام علي (عليه السلام) يقول للناس: «اتقوا الله في عباده وبلاده فانكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم».

فتعتبر الوحدة الوطنية ركيزة من بين ركائز هذا الوطن وأساس من أسس تطوره وتقدمه ودليلا قاطعا على تلاحمه، اذ يظهر لنا مفهوم الوحدة الوطنية وقصة التلاحم والتضامن والمؤازرة بين أبناء الشعب الواحد بعيدا عن كل اللغات. حيث أنها تلعب دورا مهما في نشر الوعي والادراك بمفهومه الصحيح والواضح والذي لا يخدم أي مصلحة على حساب الشعب، بل يعمل على تكريس مبادئ التواصل والانفتاح على الآخر.. فحب الوطن انتماء فريد واحساس راق وتضحية شريفة ووفاء كريم، فهو ليس مجرد لباس أو لهجة أو جنسية أو قانون أو أصباغ على الوجه، انه أسمى من ذلك جميعا، انه حب سام، ويمكن غرس معانيه في نفوس أبنائنا من خلال: ربط أبناء الوطن بدينهم، وتنشئتهم على التمسك بالقيم الاسلامية، والربط بينها وبين هويتهم الوطنية، وتوعيتهم بالمخزون الاسلامي في ثقافة الوطن باعتباره مكونا أساسيا له.

فالدين الاسلامي حث على الانتماء الى الوطن، ومن هنا ينطلق حب الوطن، ويترسخ الانتماء، فالأسرة مسؤولة والمجتمع مسؤول والمؤسسة التربوية «المدرسة» مسؤولة عن غرس هذا الحب في قلوب أبنائنا الطلبة، وتنمية ذلك الحب والانتماء في نفوسهم في وقت مبكر، وذلك بتعزيز الشعور بشرف الانتماء الى الوطن، والعمل من أجل رقيه وتقدمه، واعداد النفس للعمل من أجل خدمته ودفع الضرر عنه، والحفاظ على مكتسباته. تعزيز الثقافة الوطنية بنقل المفاهيم الوطنية لهم، وبث الوعي بتاريخ وطنهم وانجازاته، وتثقيفهم بالأهمية الجغرافية والاقتصادية للوطن. وتعويدهم على احترام الأنظمة التي تنظم شؤون الوطن وتحافظ على حقوق المواطنين وتسيير شؤونهم، وتنشئهم على حب التقيد بالنظام والعمل به. تعويدهم على حب العمل المشترك، وحب الانفاق على المحتاجين، وحب التفاهم والتعاون والتكافل والألفة. قال النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم): «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».

