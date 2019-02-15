مال وأعمال

قال رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية حمد العميري ان تحالف الشركة مع بورصة أثينا فاز بحصة نسبتها 44 في المئة من بورصة الكويت.

وأوضح العميري في تصريح لـ «رويترز» أن التحالف يضم أيضا شركتي الأولى للاستثمار وأرزان الكويتيتين، مشيراً الى أن سعر السهم في عطاء الاستثمارات الوطنية بلغ 237 فلسا.

وطرح أسهم البورصة للاكتتاب العام قيد الدراسة في الكويت منذ سنوات لكن العملية تعطلت بسبب السجالات السياسية الداخلية والبيروقراطية المتجذرة. وبورصة دبي هي سوق الأسهم الوحيدة في المنطقة المدرجة حالياً.

ووفق مصادر متابعة، فان سعر البيع الذي تقدم به تحالف شركة الاستثمارات الوطنية مع كل من بورصة أثينا وشركة أرزان للتمويل والاستثمار للفوز بحصة مشغل البورصة بلغ 237 فلساً للسهم وبقيمة اجمالية تصل الى 20.8 مليون دينار. ومن المقرر أن توزع القيمة الاجمالية على عدد أسهم يبغ 88 مليون سهم.

