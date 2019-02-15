مال وأعمال

قال مصدر مالي حكومي رفيع المستوى لـ«النهار» إن الحكومة تتوقع بشكل كبير ان تكون الموازنتان الحالية التي تنتهي بنهاية مارس المقبل والموازنة المقبلة التي ستنتهي بنهاية ابريل 2020 بعجز مالي محدود مع توقعات تحول في سعر النفط بعد تقليص الانتاج العالمي.

وقال المصدر: مستمرون في الاصلاحات الهادفة لترشيد النفقات لأنها المدخل الحقيقي لوقف العجز بشكل نهائي حتى لو انخفضت أسعار النفط لمستويات كبيرة، مشددا على ان خفض الانفاق الحكومي هو الركيزة الأساسية لتحقيق الفوائض مجدداً.

ولفت الى ان استثمارات الكويت الخارجية تحقق فوائض مميزة انطلاقاً من خبرة كبيرة في ادارتها على مدى سنوات طويلة، موضحاً في الوقت ذاته أن تلك الفوائض لن يتم توظيفها في سد العجز ان وجد بل يعاد استثمارها لتحقيق أعلى استفادة ممكنة منها لدفع الملاءة المالية للكويت الى الأعلى.

