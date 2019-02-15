مال وأعمال

أكد المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري الدكتور يوسف الابراهيم أن الكويت مقبلة على تحديات في الـ 5 سنوات المقبلة في ضوء البيانات والأرقام التي تشير الى أن عجز الميزانية المتوقع في 2019/2020 بحدود 7 مليارات دينار، بالاضافة الى تراجعات أسعار النفط المتوقعة.

وأوضح الابراهيم رداً على سؤال لـ « النهار» حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت في الـ 5 سنوات المقبلة والحلول المطلوب تحقيقها، بالقول إن في ظل ارتفاع مصروفات الميزانية العامة للدولة بواقع 5 في المئة سنوياً واستمرار سحب الاحتياطي العام للدولة ولا يوجد قانون للاستدانة. متسائلاً كيف يمكن للكويت سداد هذا العجز؟

وأضاف الابراهيم اذا استمرت تلك الأوضاع على حالها مع توقعات بتراجعات أسعار النفط، فان هناك تحديات كبرى ستواجهها الكويت.

وأوضح الابراهيم خلال ترؤسه فعاليات حلقة نقاشية نظمها أمس مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بعنوان «الحوكمة الرشيدة والشفافية في العالم العربي» أن الحلقة النقاشية هدفت الى تحفيز الحوار بشأن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والدول العربية. كما ناقشت الحلقة الحوكمة الاقتصادية الرشيدة والشفافية في وضع السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والمعلومات واستعراض السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والمعلومات وكذلك استعراض السياسات الاقتصادية الرئيسة التي يحتاجها العالم العربي من أجل توثيق التعاون الاقتصادي بين دوله، كاشفاً الخطوات اللازمة لتعزيز دور مؤسسات القطاع العام لا سيما في البلدان المتضررة.

بدوره، أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق والمحاضر في جامعة برينستون د.سلام فياض أن الحوكمة الرشيدة في الدول العربية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل التطورات الحالية التي تمر بها العديد من الدول العربية وذلك لوضع سياسات اقتصادية من شأنها تلبية احتياجات مواطني تلك الدول.

واتفق في تلك الرؤية نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق والمؤسس والشريك الرئيس لشركة طيبة للاستشارات د. زياد بهاء الدين الدور المهم والفعال الذي تؤديه الحوكمة الرشيدة في بناء وتطور المجتمعات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وما هي التحديات التي تواجه تحقيق الأثر الفعال من أجل تنمية وتطوير هذا الدور على المدى البعيد.

وركزت الكلمة الرئيسة التي ألقاها مدير ادارة الاحصاءات وخبير صندوق النقد الدولي د. لوي مارك دوشارم على أهمية توفير البيانات والاحصائيات التي تراعي الشفافية لتحقيق الحوكمة الرشيدة، مستعرضاً آفاق تعاون صندوق النقد الدولي وحكومات بلدان دول العالم في تحسين جودة البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات الاقتصادية التي يتم اتخاذها. وخلص دوشارم في كلمته الى التأكيد على الطبيعة الملحة للتعاون بين صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص، خاصة مع الأهمية المتزايدة لتلك البيانات والاحصائيات في تعزيز وتنفيذ رؤية الحكومات في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وقال ان هناك تقدماً ملموساً في دول المنطقة في توفير البيانات والاحصائيات التي تساعد واضعي السياسات الاقتصادية بـضرورة اتاحة البيانات الاقتصادية بشكل جيد.

