مال وأعمال

تراجعت مؤشرات البورصة جماعياً في ختام تعاملات أمس، وسط تداولات غلب عليها الطابع البيعي وارتفاع مستويات السيولة مع زيادة أحجام التداول. وأنهى المؤشر العام للبورصة الجلسة متراجعاً 0.67% عند مستوى 5197.38 نقطة خاسراً 35.32 نقطة، كما تراجع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.17% و0.89% على الترتيب. وسجلت مؤشرات 8 قطاعات انخفاضاً بصدارة الاتصالات الذي تراجع 2.05%، فيما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنمو نسبته 0.74%. وجاء سهم «الاثمار» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بانخفاض معدله 9.7%، فيما تصدر سهم «يوباك» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 8.6%. وزادت سيولة البورصة 61.4% لتصل الى 44.36 مليون دينار مقابل 27.48 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداول 48.2% الى 180.42 مليون سهم مقابل 121.71 مليون سهم.

وتصدر سهم «بنك الخليج» نشاط التداول بالبورصة على كل المستويات بكميات بلغت 48.18 مليون سهم بقيمة 13.38 مليون دينار، ليتراجع السهم عند الاغلاق بحوالي 2.5%.

