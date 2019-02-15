مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» عن استلامها خطاب ترسية لمناقصتين من شركة نفط الكويت بقيمة 59.78 مليون دينار، لعقدين مختلفين.

وقالت «نابيسكو» في بيان للبورصة، ان عقد المناقصة الأول بقيمة 29.841 مليون دينار، وخاص بتقديم خدمات التسميت والخدمات المساندة لعمليات الحفر العميق واصلاح الآبار، ولمدة 5 سنوات.

وأوضحت أن عقد المناقصة الثاني بقيمة 29.934 مليون دينار، وخاص أيضاً بتقديم خدمات التسميت والخدمات المساندة لعمليات الحفر العميق واصلاح الآبار، ولمدة 5 سنوات.

وأشارت الشركة الى أنه من المتوقع أن يكون هامش الربح من هذه العقود بحدود 20%، موضحة بأن ذلك يعتمد على ظروف تنفيذ العقد وسير العمل.

