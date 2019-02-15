مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية وليد خالد البدر: ان مشروع الدبدبة للطاقة المتجددة من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بحلول 2021، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن تأهيل مدير المشروع على أن يتم بعدها طرح المشروع للتنفيذ والذي يستغرق 24 شهراً.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش اطلاق الشركة مسابقة « فكر باستدامة» أمس ان الشركة تبدي اهتماما كبيرا لاستخدام الطاقة الشمسية في بعض مواقع المشاريع الخاصة بالشركة والمتمثلة في مشروع الدبدبة .

وأعرب البدر عن اعجابه بتجارب شباب وفتيات المدارس والتي رآها خلال تفقده للمعرض المقام علي هامش المسابقة والتي تدور حول الطاقة المتجددة لافتا الي ضرورة تبني الدولة لمثل هذه الافكار وتنميتها خاصة المعنية منها بمكافحة التلوث وتقليل المواد البلاستيكية الملقاه في المياه منوها الي انها مشكلة تعاني منها غالبية دول العالم . وأبدى البدر استعداد البترول الوطنية لتبني بعض المبادرات والافكار في مجال الطاقة المتجددة موضحا ان ذلك يدخل ضمن استراتيجية مؤسسة البترول والتي تتضمن تنفيذ رغبة صاحب السمو امير البلاد في التحول لاستخدام مثل هذا النوع من الطاقة وبنسبة تصل الي 15 في المئة بحلول العام 2040

وقال البدر في كلمته أن إطلاق مسابقة «فكر باستدامة» تهدف لتعزيز استدامة الموارد البيئية عبر دعم الابتكارات والأفكار الخلاقة التي تساعد في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الأجيال الشابة والناشئة.

وأشار إلى ان المسابقة ركّزت على المنظمات التطوعية والمدارس والأفراد وذلك إيمانا من الشركة بأهمية الشباب في بناء جيل واع مدرك لأهمية بناء بيئة صحية ومستدامة، وكونه منبعا للأفكار والمبادرات المبتكرة حول إيجاد واستخدام الطاقات المتجددة النظيفة كبديل للطاقة النفطية، والتقليل من النفايات، وتشجيع مفاهيم «التخضير».

