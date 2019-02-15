مال وأعمال

كشفت «زين» عن تقديم خمس سيارات Range Rover Evoque 2019 كجوائز كبرى ضمن حملتها التسويقية الجديدة «كُل زين رابح»، وهي الحملة التي تُقدّم الشركة من خلالها جوائز فورية لجميع عملائها من ذوي الدفع الآجل والمسبق بمناسبة احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية خلال شهر فبراير الحالي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها كانت قد أعلنت أخيراً عن تقديم سيارة Range Rover Evoque 2019 كجائزة كبرى للسحب النهائي ضمن حملة «كُل زين رابح»، وهي اليوم تكشف عن المفاجأة الكبيرة بإعلانها عن أربع سيارات إضافية من الفئة نفسها ليُصبح إجمالي عدد الجوائز الكبرى خمس سيارات بدلاً من سيارة واحدة، وتنتهز زين هذه الفرصة لدعوة عملائها الكرام لحضور الفعالية المصاحبة للحملة اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير في مارينا مول، والتي ستُقدّم الشركة من خلالها العديد من الجوائز القيمة للحضور.

وبينت «زين» أن الحملة الجديدة التي تستمر حتى يوم الخميس 28 فبراير تُقدّم جوائز فورية قيّمة لجميع العملاء من ذوي الدفع الآجل والمسبق، والتي تشمل دقائق مجانية، وسعات إنترنت (GBs) مجانية، ورصيداً إضافياً مجانياً، والعديد من الجوائز الفورية القيمة الأخرى، حيث ما على عملاء الدفع المسبق إلا إعادة تعبئة الرصيد بقيمة 5 دنانير أو أكثر، وما على عملاء الدفع الآجل إلا دفع الفاتورة بقيمة 5 دنانير أو أكثر من خلال إحدى قنوات الدفع الرقمية (موقع زين الإلكتروني، تطبيق زين للأجهزة الذكية، بوابة Zain Connect)، وذلك للحصول على إحدى الجوائز فوراً بعد الدفع/إعادة التعبئة.

