مال وأعمال

قال رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فهد العجمي: إن العاملين الكويتيين بعمليات الخفجي يؤدون دوراً وطنياً مهماً في إدارة حصة الكويت بالمنطقة المقسومة من النفط و الغاز وهم مثالا يحتذى به للانضباط والدقة والمواظبة في العمل، موضحا أن نقابة العاملين بنفط الخليج ليست ضد وضع ضوابط للعمل.

وأكد العجمي أن عدم تطبيق القرار الصادر من الرئيس التنفيذي بالوكالة عبدالله علي السميطي بإلغاء جميع إجراءات العمل بنظام البصمة إدارياً، والإبقاء عليها أمنياً فقط، من قبل المدير التنفيذي للموارد البشرية بالإنابة تعسف واضح ضد العمالة الوطنية تحديدا من أجل «التضييق على العمال وتفريغ المنطقة المقسومة وإجبارهم على الهجرة العكسية وهو أمر غير مقبول وسيتم التصدي له بكل الطرق القانونية والنقابية المشروعة. ورفض العجمي أي أساليب تعسفية ضد العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة الذين يتكبدون مشاق ومخاطر الطريق يوميا، حيث كان يجب عليه كمسؤول كويتي وممثل عن الشركة بالخفجي مراعاته، لا أن يتخذ قرارات مجحفة بحق العمال .

وقال العجمي ان المدير المعني قد ألحق الضرر بالعاملين وأضاع حقوقهم ، ما سيؤدي إلى حرمان العاملين الكويتيين من حقهم في الترقية والدرجات والدورات الخارجية والزيادات السنوية وصولاً إلى الفصل من العمل. وناشد العجمي الرئيس التنفيذي بالوكالة عبدالله السميطي التدخل الفوري لنزع فتيل الأزمة ومنع التعدي على قرارات الشركة وإهدار حقوق العاملين الكويتيين بالمنطقة المقسومة بالخفجي والتعدي على حقوقهم القانونية والتي يتمتع بها جميع العاملين في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية .

