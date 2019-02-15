مال وأعمال

قدم بنك الكويت الوطني رعايته لمؤتمر «إيكو الثاني» الذي أقيم على مدى يومين خلال الفترة 30 31 يناير الماضي والذي يهدف إلى نشر المعرفة وزيادة مستوى الوعي حول أهمية تقنية البلوكتشين Blockchain واستخداماتها المتزايدة بجميع قطاعات الأعمال.

ونظمت شركة ايست تشين مؤتمر «إيكو الثاني» والذي استضاف نخبة من الخبراء وأصحاب الأعمال حول العالم، حيث تمت مناقشة الفرص والإمكانيات التي توفرها تكنولوجيا البلوكتشين، وقدم المؤتمر منصة تعليمية تهدف إلى نشر الوعي بأحدث التطورات والتحديات الخاصة بهذه التكنولوجيا الحديثة. وقد عمدت إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني إلى دعوة العملاء لحضور المؤتمر والاستفادة من الندوات التي عقدت. وتواجد فريق الخدمات المصرفية للأعمال في المؤتمر للإجابة على كل استفسارات العملاء. علماً أن قسم الخدمات المصرفية للأعمال حريص دوماً على توفير كل الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال الكويتيين، فضلاً عن تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصممة خصيصاً لتناسب متطلبات العمل الخاصة بهم.

وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني محمد الخرافي «يسعدنا أن نكون البنك الوحيد الراعي لمؤتمر إيكو الثاني، حيث يهدف المؤتمر إلى نشر المزيد من الوعي حول تكنولوجيا البلوكتشين وأسس استخدامها وأهمية هذه التكنولوجيا لقطاعات الأعمال المختلفة، وقد كان الوطني أول بنك في الكويت يقوم بإطلاق خدمة Ripple والتي تعتمد في الأساس على تلك التقنية».

وأكد الخرافي حرص البنك على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية المرتبطة بالمنتجات المصرفية بهدف توفير خدمات سهلة وسريعة للعملاء وترسيخ ثقتهم في الحصول على أفضل مستويات الأمان التي تتميز بها جميع خدمات ومنتجات بنك الكويت الوطني.

