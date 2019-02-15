مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن ابرام شراكة مع «ريبل»، بهدف تفعيل خدمة الدفع الفوري العابرة للحدود واتاحة امكانية الاستفادة منها لعملائه المتواجدين داخل وخارج دولة الكويت. وباعتباره في طليعة مستخدمي تكنولوجيا «Block Chain» في الكويت، فان البنك الأهلي الكويتي سيكون احدى المؤسسات المالية القليلة التي تعمل على اختصار وقت العملاء المستغرق في انجاز المعاملات من ايام الى دقائق معدودة.

وبدوره سيقوم البنك الأهلي الكويتي بدمج تكنولوجيا «Block Chain» الخاصة بشركة «ريبل» في خدماته الحالية ليقدم الى عملائه تأكيدات فورية بانجاز المعاملة اعتماداً على البنية التكنولوجية التحتية التي تتمتع بدرجة عالية من الأمان. وبفضل هذه الشراكة، سيتمكن عملاء البنك الآن من ارسال الأموال لتقديم العون والدعم الى عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم بشكل اسرع وأكثر كفاءة.

كما ستتيح هذه الشراكة للبنك الانضمام الى «ريبل نت - RippleNet»، وهي شبكة عالمية لامركزية من البنوك ومزودي خدمات الدفع. وتهدف هذه الشبكة المتنامية الى تمكين «قيمة الانترنت»، ما يسمح للعملاء من مختلف البنوك بتسديد المدفوعات في جميع انحاء العالم بسرعة مع ضمان الاستلام. ومن شأن هذه الشراكة ان تمكّن البنك الأهلي الكويتي من الوصول الى اعضاء شبكة «ريبل نت» الآخرين، مما يعزز من قدرته على دفع عجلة نمو اعمال خدمات الدفع العابرة للحدود لديه.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة المتميزة، تحدث سومنات مينون، رئيس العمليات لمجموعة البنك الأهلي الكويتي قائلاً: «ان هذه الشراكة مع «ريبل» تتماشى مع نهج عملنا الراسخ والذي يتمثل في تقديم خدمات مصرفية بطريقة سهلة ومبسطة، ونحن لدينا اهتمامات كبيرة في تنمية اعمالنا في مجال تقديم خدمات الدفع العابرة للحدود، كما نخطط لتسخير قدرات تكنولوجيا «Block Chain» لانجاز خدمات الدفع العالمية بشكل اسرع وأكثر ملاءمة لعملائنا. وفي ظل ما يشهده القطاع المالي من تغيرات متسارعة نتيجة استمرار تطور التقنيات الذكية، فاننا ما نزال نواصل تحسين مزايا وعروض المنتجات والخدمات المقدمة الى عملائنا، والمحافظة علي البقاء في مركز الصدارة من حيث الابتكار».

من جانبه تحدث نافين جوبتا العضو المنتدب لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة «ريبل - Ripple» قائلاً، «يعد البنك الأهلي الكويتي من احد البنوك الرائدة في الكويت، ومن دواعي سرورنا التعاون معه من خلال هذه الشراكة.» وخلص الى القول، «نتطلع الى دعم جهود البنك المتواصلة في سبيل تحسين خدماته المصرفية الرقمية من خلال تقديم حلول «Block Chain» من اجل تسريع وتيرة انجاز معاملات الدفع العابرة للحدود».

