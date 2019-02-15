مال وأعمال

أعلنت شركة الإثمار القابضة عن تحقيق صافي ربح بلغ 10.06 ملايين دولار للسنة المنتهية في 2018 مقارنةً بصافي خسارة بلغ 72.40 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2017. ويتضمن ذلك صافي خسارة خاص بالمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بلغ 23.98 مليون دولار مقارنةً بصافي خسارة بلغ 84.71 مليون دولار سُجلت في الفترة نفسها من عام 2017. أما عائد السهم خلال العام، فقد تحسن إلى سالب 0.82 سنتات مقارنة بسالب 2.91 سنتات للفترة نفسها من عام 2017.

كما تضمنت النتائج صافي خسارة بلغ 1.28 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقارنةً بصافي خسارة بلغ 56.2 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2017.

وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة، يطيب لي أن أعلن بأنه على الرغم من تحديات ظروف السوق الصعبة فإن المجموعة تواصل تنفيذ خطة التحول في عام 2018 والذي اختتمته بإنجازات مهمة. وتضمن ذلك التحسن في الأداء المالي وتنفيذ العديد من المبادرات المهمة لتحقيق النمو». وأضاف الفيصل: «إن نتائج عام 2018 تظهر بأن إجمالي الإيرادات قبل خصم المخصصات والضرائب الخارجية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 قد ارتفعت إلى 43.42 مليون دولار أي زيادة بنسبة 96.8 في المئة مقابل 22.10 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك في الأساس إلى حصتنا المرتفعة من الأرباح بعد خصم الضرائب من الشركات التابعة الناتجة عن إعادة تصنيف أصل معين ضمن المجموعة محتفظ به لغرض البيع إلى شركة زميلة خلال هذه الفترة».

وأردف «ان بنك الإثمار باستكمال إطلاق نظام محدث للبنية التحتية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2018. إن هذا النظام الجديد، والذي تم إطلاقه للمساعدة في دعم نمو الأعمال وتحسين كفاءة العمليات والرقابة الداخلية وتعزيز تجربة العملاء المصرفية، تضمن تحديث مهم لنظام الأعمال المصرفية للبنك وتوفير نظام جديد للخدمات المصرفية الإلكترونية. ويقدم النظام الجديد أساساً قوياً لدعم نمو أعمال البنك، حيث يوفر المرونة والسرعة لإطلاق منتجات وخدمات جديدة مع التركيز على العميل». ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار القابضة، والرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أيضاً، أحمد عبد الرحيم بأن الأداء المالي لكل من الشركة والبنك مقابل تحديات ظروف السوق لعام 2018 يؤكد أن الجهود المبذولة لتحقيق التحول في المجموعة تؤتي ثمارها. عبد الرحيم: «إن النتائج المالية لبنك الإثمار تظهر تحقيق صافي ربح بلغ 14.14 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، أي زيادة بنسبة 126.7 في المئة مقارنةً بصافي ربح بلغ 6.24 ملايين دينار بحريني سجلت عام 2017. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 قد بلغ 1.41 مليون دينار بحريني، أي انخفض بنسبة 10.9 في المئة مقارنةً بصافي ربح بلغ 1.58 مليون دينار بحريني سُجلت عام 2017».

