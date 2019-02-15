آخر النهار

كشفت النجمة يسرا اللوزي كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، وذلك عبر حسباها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، ومن المقرر أن يتم عرضه داخل ماراثون رمضان المقبل، وهو بطولة كل من أمير كرارة، هالة فاخر، بسنت شوقي، روجينا، إسلام جمال، هشام سليم، حلا شيحة، أميرة العيادي، أحمد عبد العزيز، دينا، هو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي. وتدور أحداث المسلسل حيث يقوم «سليم الأنصاري» بتقديم استقالته من وزارة الداخلية للواء جلال خطاب والذي يجسده الفنان أحمد عبدالعزيز، ولكن الأخير يعترض بشده على هذا الطلب وفي نهاية الأمر بعد إلحاح بطل العمل بالموافقة على الاستقالة يرضخ اللواء جلال لطلب الاستقالة ويتجه بعد ذلك «سليم الأنصاري» لتأسيس شركة أمن ويشاركه أكرم صفوان ويجسده الفنان هشام سليم حتى تظهر خلافات بعد ذلك بينهما لتتحول إلى عدواة وصراعات في أحداث الجزء الثالث من المسلسل.

