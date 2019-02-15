آخر النهار

تصدر النجم الحائز على جائزة الأوسكار، ماهر شالا علي، أحد بوسترات فيلم الفانتازيا والخيال العلمي «Alita: Battle Angel» أو «اليتا ملاك المعركة»، وذلك استعدادا لطرحه تجاريا منتصف شهر فبراير المقبل.

ويشارك ماهر شالا علي البطولة نخبة من نجوم السينما الأميركية، على رأسهم جينيفر كونلي، ميشيل رودريجز، أيزا جونزاليز، كريستوف فالتز، وهو من كتابة وإنتاج جيمس كاميرون، والإخراج لروبرت رودريجز، وتدور أحداثه حول قصة مليئة بالإثارة والمغامرة الملحمية لمسيرة امرأة شابة لاكتشاف حقيقة من هي وكفاحها لتغيير العالم، من خلال اليتا (روزا سالازار) عندما تستيقظ بدون ذاكرة ولا تعرف من هي في عالم مستقبلي لا تعترف به، يتم أخذها من قبل إيدو (كريستوف والتز)، وهو طبيب عطوف يعلم أن شيئا ما في هذا المرأة غير عادي.

يذكر أن ماهر شالا علي فاز أخيرا بعدد من الجوائز العالمية كان آخرها جائزة «اختيار النقاد»، كأفضل ممثل مساعد عن دوره بفيلم الدراما «Green Book».

وذلك بحفل توزيع «جوائز اختيار النقاد» في دورته الـ24 هذا العام. تدور أحداث الفيلم حول علاقة الصداقة التي تنشأ بين عازف بيانو كلاسيكي «ماهر شالا علي» وسائقه الجديد «فيجو مورتنسين» أثناء جولة فنية في جنوب أميركا في الستينيات.

