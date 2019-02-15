آخر النهار

بدأ النجم حسن الرداد ، تصوير أول مشاهده من مسلسله «الزوجة الـ 18» في مدينة 6 أكتوبر، وجاء ذلك بعد تغيير اسم المسلسل، حيث كان يحمل عنوان «الابن الـ 13»، والعمل أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري ومقرر عرضه في شهر رمضان.

وشهد الأسبوعان الماضيان تحضيرات مكثفة من قبل القائمين على المسلسل خاصة وأنه تم الإعلان عن دخوله المنافسات الرمضانية في وقت متأخر، ووقع الاختيار على عدد كبير من الفنانين للمشاركين في البطولة وهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، آية سماحة.

وظهر حسن الرداد في رمضان الماضي بمسلسل «عزمي وأشجان» مع زوجته إيمي سمير غانم وشارك في بطولته سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ومن إخراج إسلام خيري.

