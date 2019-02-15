آخر النهار

مخطئ من يعتقد أن مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي مجرد مهرجان يجمع الفرق المسرحية الخليجية، حيث أكدت التجارب السابقة، عبر الدورتين الأولى والثانية ، بأننا أمام أهداف محورية بعيدة المدى.

حيث مبادرة الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي الذي تعرف عن قرب على مشاكل الفرق المسرحية الأهلية الخليجية، بالذات، على صعيد تحقيق نتاجات مسرحية عالية الجودة، يمكن من خلالها أن تذهب تلك النتاجات الى آفاق مسرحية أبعد.. وأرحب.. وأعمق.

وحينما جاءت الدورة الأولى، كنا أمام عدد بارز من النتاجات ومنها «لا تقصص رؤياك» لفرقة المسرح الوطني، وأيضاً مسرحية «صدى الصمت» لفرقة المسرح الكويتي، وقد استطاعت تلك الأعمال أن تذهب إلى فضاءات بعيدة وأن تلبي جوانب من طموحات صاحب المبادرة.

وفي الدورة الثانية شاهدنا عدد من النتاجات المتميزة ومنها المسرحية السعودية «تشابك» والإماراتية «غصة عبور» و«انعكاسات» من الكويت.

واليوم مع أعمال الدورة الثالثة، نحن أمام عدد من النتاجات التي نطمح أن تذهب إلى ذلك النهج والرهان الذي يليق بصاحب المبادرة، وسمعة ومكانة المسرح في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي بات الحاضر الأساسي على مائدة صناع المسرح في العالم العربي.

وهي دعوة إلى الحوار والتنافس من أجل غد مسرحي خليجي.. وعربي أفضل.

وعلى المحبة نلتقي.

