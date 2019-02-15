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شدد عدد بارز من النجوم الشباب ضمن فريق مسرحية «الصبخة» التي تمثل الكويت في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، بأن المهرجان يمثل منصة للإبداع، وموعد متجدد مع أبرز نتاجات المسرح في دول المنطقة.

حيث قال الفنان علي الحسيني:

- سعيد بأن أشارك في فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، وهذه المرة الثانية التي أشارك بها في هذا العرس بعد تجربتي السابقة بمسرحية «انعكاسات» مع المخرج خالد أمين، واليوم تأتي تجربة مسرحية «الصبخة» مع فرقة مسرح الخليج العربي والمخرج عبدالله العابر، وسعادتي أكبر بالحوار المفتوح مع هذا الكم من أجيال المسرح الخليجي الذين يحطون رحالهم في الشارقة.

من جانبها قالت الفنانة المتميزة سماح:

- انها المرة الثانية التي أشارك بها في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الأولى مع مسرحية «صدى الصمت» مع المخرج القدير فيصل العميري وفرقة المسرح الكويتي وقد كان لي شرف الفوز بجائزة أفضل ممثل، وهذا ما يحملني مسؤولية كبرى في تجربتي الجديدة في مسرحية «الصبخة» مع فرقة مسرح الخليج العربي. وأقولها صراحة، بأنني اعتبر هذا المهرجان من أهم المواعيد المسرحية العربية لأنه يحظى بدعم ورعاية سمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي.

فيما قال الفنان يوسف البغلي:

- يعتبر مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، إحدى المنصات المتميزة، للتواصل والحوار وأيضاً التنافس، عبر هذا الموعد الذي بات فرصة ذهبية لتقديم كل ما هو جديد للمسرح الخليجي، وأتمنى أن ينال العرض الكويتي إعجاب أهل المسرح ونقاده لما يمثله من حضور لجيل المسرحيين الشباب.

وقال الفنان عبدالعزيز بهبهاني:

- إنه الموعد المرتقب، واللقاء الذي ينتظره الجميع، وعلى مدى الأيام الماضية، شاهدنا عدداً من العروض المسرحية الخليجية المتميزة، وسيكون موعد عرض ضيوف المهرجان في آخر أيام المهرجان مع العرض الكويتي «الصبخة» الذي يمثل جيل ومرحلة متجددة من مسيرة فرقة مسرح الخليج العربي، التي أشيد بقياداتها وعناصرها، كما أثمن الدعم الذي يقدمه مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي للحركة المسرحية من خلال الفرق المسرحية الأهلية وإقامة هذا المهرجان الذي بات من المواعيد المسرحية المهمة.

هذا وتمثل الكويت في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي «3» مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي من تأليف وإخراج د. عبدالله العابر، وستقدم عروضها يوم الاثنين المقبل على مسرح قصر الثقافة بالشارقة.

