إضاءات

بدأ الصراع يحتد على عرش الدراما الكوميدية في الموسم المقبل منذ هذه اللحظة والكل في فترة التحضيرات النهائية استعدادا لبدء التصوير. خاصة ان الاعمال الكوميدية تحتل مكانة متميزة على خريطة الدراما الرمضانية، فرغم انخفاض حجم الانتاج نظرا للتغيرات التي تشهدها السوق الدرامية، إلا أن عدد الاعمال الكوميدية لم يتأثر، بل يزداد كل عام، فتحتل الكوميديا خريطة الدراما بنحو 6 مسلسلات من بين 18 مسلسلا متوقعا عرضها في شهر رمضان.

ويتنافس في الموسم المقبل 5 نجوم «فنانتان و3 رجال»، حيث يشهد منافسة شرسة بين ثلاثة نجوم وهم أحمد فهمي وعلي ربيع ومصطفى خاطر، والكل يحمل معه تجربة ناجحة حققت نتائج طيبة تصب في صالح كل واحد منهم.

فأحمد فهمي حقق نجاحا كبيرا في مسلسله «ريح المدام» الذي عُرض الموسم قبل الماضي، ويسعى لتكرار النجاح الموسم المقبل، واختار التعاون مع ورشة كتابة مصطفى صقر صاحب الرصيد الاكبر في الاعمال الكوميدية سواء السينمائية أو التلفزيونية في السنوات الاخيرة، كما تم التعاقد مع الفنان محمد عبدالرحمن احد نجوم مسرح مصر، لمشاركته تجربته الاخيرة، وتعاقدت الفنانة هنا الزاهد خطيبها لمشاركته البطولة، كمحاولة لاستثمار انجذاب الجمهور لهما كثنائي، على مواقع السوسيال ميديا، وتهافت شريحة كبيرة من الشباب لمتابعة أخبارهم.

أما الفنان مصطفى خاطر، الذي كسب رهانه الاول الموسم الماضي، بعد ان حقق «ربع رومي» أولى بطولاته الدرامية نتيجة مرضية له خاصة انه اكتسب احترام النقاد الذين أثنوا على موهبته اضافة إلى اعجاب الجمهور بالعمل واشادته به، فيسعى لتحقيق مكاسب اضافية الموسم الجديد، من خلال مسلسل «ضربة حظ» الذي يتعاون فيه مع المؤلف ايهاب بليبل، الذي يخوض اول تجربة درامية له، فـ«بليبل» له تجربة سينمائية وحيدة وهي «أوشن 14» الذي حقق ايرادات كبيرة وجمع في بطولته معظم نجوم مسرح مصر، ومن بينهم مصطفى خاطر، والمسلسل اخراج أحمد خالد أمين، ويشاركه في البطولة كل من ايتن عامر وهبة مجدي ومحمد انور وخالد انور وايمي سالم وانعام سالوسة ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويستعد علي ربيع بكل قوة وتركيز لمسلسله الجديد «فكرة بمليون جنيه» محاولا تفادي الاخطاء التي وقعت في مسلسله «سك على اخواتك» فرغم ان المسلسل حقق نسبة مشاهدة كبيرة الموسم الماضي، لكنه تعرض لانتقادات عديدة، بسبب عدم التزامه بالسيناريو، وخروجه على النص، ما دفعه للتواجد يوميا مع فريق ورشة الكتابة بقيادة أمين جمال لمتابعة مرحلة كتابة الحلقات، ويقدم اقتراحات، ويتبادل وجهات النظر معهم، حتى يصلوا إلى الشكل النهائي للعمل، دون الحاجة للخروج عن النص الا لو احتاج الموقف لحظتها لـ«إفيه» أو ما شابه، ويتعاون في هذا المسلسل مع المخرج وائل إحسان نفس مخرج «سك على اخواتك».

ويشهد الموسم المقبل منافسة كبيرة بين دنيا سمير غانم ومي عزالدين بعد انسحاب ياسمين عبدالعزيز من الكوميديا هذا العام التي أبدت رغبتها في تقديم عمل اجتماعي تشويقي، بعيدا عن الكوميديا التي تميزت ونجحت فيها، ووقع اختيارها على قصة مليئة بالإثارة والتشويق وهو لون جديد عليها لم تقدمه من قبل، من تأليف ورشة كتابة بقيادة أمين جمال واخراج حسام علي.

فيما تعود مي عزالدين للكوميديا التي غابت عنها سنوات بعد ان تفرغت لتقديم أعمال رومانسية أو تشويقية واختارت الثنائي مصطفى عمر وفاروق هاشم اللذين تميزا بأفكارهما الجنونية، وتلعب مي دور فتاة من منطقة شعبية، وهي الشخصية التي حددتها لفريق الكتابة، بعد ان عبرت عن مللها من لعب الادوار التي تنتمي لفئة الاغنياء، وقالت ان لديها حنينا للعودة إلى هذه الشخصية رغم انها قدمتها في اكثر من عمل من قبل.

من ناحيتها تفرض دنيا سمير غانم حصارا شديدا حول مشروعها المقبل التي تتعاون فيه مع المخرج خالد الحلفاوي والمؤلف أيمن وتار، وتم اختيار اسم «دنيا» كاسم مؤقت للمسلسل، وانتهى «وتار» من كتابة الـ 10 حلقات الاولى استعدادا لبدء التصوير.

