عربيات ودوليات

وارسو- الوكالات: أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عن بدء حقبة جديدة عبر اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط وأضاف «بولندا والولايات المتحدة ترحبان بهذا الملتقى الذي يعتبر رمزا للتعاون وإشارة مليئة بالأمل لمستقبل مشرق ينتظر دول الشرق الأوسط. دعونا نشير إلى أننا أقوى حينما نكون معا». وافتتح مؤتمر وارسو بحضور ممثلين عن حوالي 60 دولة بينهم وزراء خارجية عشر دول عربية، حيث بحث المشاركون «نشاطات إيران الإقليمية» وملفات عملية السلام وسورية واليمن.

وطلب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس من الحلفاء الأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران محذراً من مزيد من العقوبات الأميركية على طهران.وندد بنس خلال مؤتمر وارسو بإيران التي وصفها بأنها «أكبر تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط» واتهم النظام الإيراني بالتخطيط لارتكاب «محرقة جديدة» بسبب طموحاته الإقليمية.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس وزراء اسرائيلي ومسؤولون عرب رفيعو المستوى في مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.

من جهته دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى «عهد جديد من التعاون» في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط وقال إنه ليس بوسع أي دولة أن تبقى على الهامش.

وقال بومبيو أمام وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من أكثر من 60 دولة في العاصمة البولندية وارسو إن «الولايات المتحدة تسعى لعهد جديد من التعاون بين كل بلداننا بشأن كيفية مواجهة هذه القضايا». وأحجم بومبيو، خلال كلمته، عن توجيه انتقاد مباشر لإيران وإنما أدرجها في قائمة بالتحديات الإقليمية تشمل سورية واليمن والسلام الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان الوزير الأميركي التقى في وارسو صباح امس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي شكر بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس على تنظيم هذا المؤتمر.

وفي بداية اللقاء وصف نتانياهو اجتماع وارسو بأنه نقطة تحول تاريخية حيث اجتمع في غرفة واحدة 60 وزير خارجية من دول عربية وغيرها ورئيس وزراء إسرائيل ووقفوا معا وتحدثوا بقوة غير معتادة وبوضوح ووحدة ضد التهديد المشترك الذي تشكله إيران.

ووصف نتانياهو ذلك بالتغيير وأشار إلى أن إمكانيات التعاون تتخطى الأمن لتشمل كل مجالات الحياة وقال «إذا حصل ذلك هنا في وارسو فيجب أن يتواصل بأشكال وأساليب أخرى وبنفس الهدف».

وقال بومبيو من جهته إن «السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما من دون مواجهة إيران. هذا أمر غير ممكن. لهم تأثير خبيث في لبنان واليمن وسورية والعراق من خلال حزب الله وحماس والحوثيين» وأضاف «هؤلاء هم التهديد الحقيقي وكذلك هناك آخرون ولكن لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط من دون الدفع ضد إيران».

وكان بومبيو قد اتهم الأربعاء، إيران بـ «تنفيذ حملة اغتيالات في أنحاء أوروبا».وقال في حديث مع شبكة «بي بي إس» من العاصمة البولندية، إن «التهديد الناجم عن انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط حقيقي»، وأن إيران لها «تأثير ضخم على المنطقة المضطربة، لكن ليس بما يصب في أي شيء جيد».

وبحث المؤتمر الحرب في سورية والملف اليمني وعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأكد بومبيو أن تركيبة المؤتمر تعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب لجمع الدول المشاركة لحل أزمات المنطقة.

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إيران تشكل «أكبر تهديد على السلام والأمن في الشرق الأوسط» ووصف نتانياهو الجلسة الافتتاحية للمؤتمر «بنقطة التحول التاريخية».

