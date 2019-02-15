عربيات ودوليات

القدس المحتلة- «الأناضول»: قال جاريد كوشنر كبير مساعدي الرئيس الأميركي، إن الإدارة الأميركية ستقدم خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يطلق عليها «صفقة القرن» بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من إبريل المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن كوشنر قوله في جلسة مغلقة مساء الأربعاء، مع وزراء خارجية مشاركين في مؤتمر «الأمن والسلام في الشرق الأوسط «المنعقد في العاصمة البولندية وارسو» نقدم خطة السلام بعد انتخابات 9 أبريل في إسرائيل».

وأضاف، كما نقلت عنه قناة التلفزة العبرية 13، والموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس»، «سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات».

وأعلن البيت الأبيض أن كوشنر، رئيس الطاقم الأميركي الذي يبلور الخطة، أطلع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر وارسو على تطورات إعداد الخطة. وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها مسؤول أميركي رفيع المستوى موعدا زمنيا لإطلاق الصفقة.

وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها المسبق لخطة السلام الأميركية، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أنها ستسقط موضوع القدس من طاولة المفاوضات.

