عربيات ودوليات

وارسو- د. ب. أ: صرح وكيل وزارة الخارجية الألمانية نيلس أنين بأنه لا يرى أي خطر في حدوث انقسام بالاتحاد الأوروبي في التعامل مع إيران.وقال أنين امس خلال مؤتمر بشأن الشرق الأوسط في العاصمة البولندية وارسو «أوروبا ليست منقسمة حول قضية إيران»، لافتا إلى أن هناك تكاتفا لأجل الاتفاق النووي بشأن منع تطوير قنبلة نووية إيرانية.

يشار إلى أن أنين يقود في وارسو الوفد الألماني، لأن وزير الخارجية الاتحادي هايكو ماس تخلى عن المشاركة. وكانت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة وافقت بالإجماع على الاتفاق النووي الذي يعول على محفزات اقتصادية من أجل الحيلولة دون الاستخدام العسكري للبرنامج النووي الإيراني. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية تدخل طهران في نزاعات إقليمية مثلما ما يحدث في سورية وفي اليمن أنه إرهاب تحاول الحد منه من خلال فرض عقوبات. ودعت الولايات المتحدة وبولندا مسؤولين من 60 دولة حول العالم إلى وارسو من أجل إجراء مباحثات عن السلام والاستقرار بالشرق الأوسط. وأعرب منتقدو المؤتمر عن تخوفهم من توجه المؤتمر ضد إيران التي لم يتم دعوتها للمشاركة بالمؤتمر. ولم ترسل كثير من دول أوروبا الغربية، مثل ألمانيا، وزراء خارجيتها للمشاركة بالمؤتمر.

