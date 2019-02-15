عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: حمّل الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة امس المسؤولية عن تفجير انتحاري في جنوب شرق البلاد أسفر عن مقتل 27 من أفراد الحرس الثوري.

وأعلن الحرس الثوري ليل الأربعاء أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت حافلة تقل أفرادا من الحرس في زهدان بإقليم سستان وبلوشستان. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جماعة «جيش العدل» المسلحة التي تقول إنها تطالب بحقوق أكبر وتحسين ظروف معيشة أقلية البلوش أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال روحاني «هذه الجريمة ستظل وصمة في السجل الأسود للداعمين الرئيسين للإرهاب في البيت الأبيض وتل أبيب وعملائهم في المنطقة». ولم يذكر روحاني اسم أي دولة في المنطقة بخلاف إسرائيل.

وكرر روحاني تحذيرات كبار قادة الحرس الثوري وقال إن طهران عازمة على معاقبة المسؤولين عن أحد أسوأ الهجمات التي تستهدف الحرس الثوري خلال أعوام.

بدوره هدد الحرس الثوري الايراني في بيان بأنه سيرد قريبا على الهجوم مشيرا الى ان الرد قد يكون « خارج الحدود الجغرافية لايران». وقالت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «ارنا» إن التفجير استهدف حافلة كانت تنقل عناصر من الحرس الثوري كانت عائدة من أعمال دورية على الحدود مع باكستان.

من جهته، ربط وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بين تنظيم مؤتمر وراسو واستهداف حافلة للحرس الثوري واعتبر ظريف أن التزامن بين الحدثين ليس صدفة.

وهاجم الوزير الإيراني الولايات المتحدة المُنظِمة للمؤتمر قائلا في تغريدة عبر «تويتر» يبدو أنها تكرر الخطأ نفسه، وتتوقع الحصول على نتائج مختلفة.

من جهة ثانية، سخر وزير الخارجية الإيراني مما وصفها بـ «أوهام» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد ما صرح به للصحافيين عن اجتماع مزمع مع ممثلين عرب لدفع «الحرب مع إيران». وأدلى نتانياهو بهذا التصريح في وارسو حيث يشارك في مؤتمر حول الشرق الأوسط وصفته طهران بأنه حدث «مناهض لإيران». وردا على نتانياهو قال ظريف في تغريدة على موقع تويتر «لقد عرفنا دائمًا أوهام نتانياهو.

الى ذلك دانت تركيا امس الهجوم «الارهابي الشنيع» الذي استهدف حافلة لقوات الحرس الثوري الايراني في حين جاء في بيان للاتحاد الاوروبي أنه «لا يمكن أن يكون مبرر لمثل هذا العمل الإرهابي الشنيع، والاتحاد الأوروبي يعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا ولشعب إيران».

