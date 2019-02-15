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الرياض - الوكالات: اعربت المملكة العربية السعودية امس عن اسفها لاعلان المفوضية الأوروبية ادراجها ضمن القائمة المقترحة للدول «العالية المخاطر» في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب. وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» ان المملكة بينت ان ذلك يأتي رغم اقرار السعودية العديد من التشريعات والاجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم. وأكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي وشددت المملكة على انها وهي شريك اساس في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل «داعش» الى جانب الولايات المتحدة وايطاليا اقرت ونفذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والاجراءات التي تهدف الى مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.

وأشارت الى ان تقرير التقييم المتبادل حول المملكة والذي نشره فريق العمل المالي «فاتف» في سبتمبر 2018 اشاد بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة. وأضافت ان تقرير «فاتف» اوضح ان اجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب قوية ومتينة كما اكد ان لدى المملكة اطارا قانونيا واجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.

ونقلت «واس» عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان القول «ان التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يعتبر اولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين اطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف» واضاف الجدعان «ان اعلان المفوضية الأوروبية ادراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل ان يكون نافذا».

ودعا الجدعان المسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي الى زيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وأكد ان المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية وتتطلع الى حوار بناء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للاسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والارهاب على الصعيدين الدولي والاقليمي.

على صعيد متصل وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت اعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم. ودشن خادم الحرمين الشريفين عددا من المشاريع التنموية في منطقة الرياض تجاوزت قيمتها 82 مليار ريال، وتنوعت بأكثر من 1200 مشروع.

