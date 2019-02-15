عربيات ودوليات

سوتشي - دمشق - الوكالات: التقى الرؤساء الروسي والايراني والتركي امس في جنوب روسيا لمحاولة اعادة اطلاق عملية تسوية النزاع السوري فيما اعلنت دمشق عزمها تحرير محافظة ادلب شمال البلاد. ورسميا سيركز فلاديمير بوتين وحسن روحاني حليفي دمشق، ورجب طيب اردوغان الذي يدعم معارضين للنظام في سورية، في قمتهم في سوتشي على المبادرات الهادفة الى الدفع باتجاه التقدم في الحوار السوري الداخلي. وفرضت روسيا التي تستضيف القمة نفسها لاعبا اساسيا في النزاع منذ تدخلها العسكري في سورية عام 2015 لدعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي بات يسيطر على ثلثي الأراضي في البلاد تقريبا وطغى مسار استانا الذي اطلقته روسيا وايران وتركيا على المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة، بدون ان يجري التوصل حتى الآن الى تسوية نهائية للنزاع السوري. وشغل مصير محافظة ادلب امس ايضاً حيزا اساسيا من نقاشات بوتين وأردوغان، اللذين التقيا بشكل منفصل قبل بدء القمة مع روحاني.

وصرح الرئيس التركي بأن بلاده تدعم فكرة المنطقة الآمنة في سورية لازالة مخاوفها بشأن الأمن القومي. وقال خلال لقائه الرئيس الروسي في سوتشي لا يمكن تحقيق وحدة التراب السوري دون تطهير منطقة منبج وشرق الفرات من المسلحين الأكراد. ونقلت وكالة انباء الأناضول عنه القول يجب تجاوز الانسداد الحاصل بخصوص اللجنة الدستورية (في سورية). وتابع يمكننا خلال فترة قصيرة التوصل الى نتيجة لاعلان اللجنة من خلال وضع تحفظات الأمم المتحدة بالاعتبار. من جانبه، اعرب بوتين عن ثقته بامكانية اكساب الحوار بين الأطراف في سورية، زخما جديدا، من خلال العمل بين موسكو وأنقرة.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان القمة بين الرؤساء الثلاثة ستكرس لتشكيل لجنة مكلفة بوضع دستور سوري جديد من اجل تحقيق الانتقال السياسي. واعترفت الأمم المتحدة في اواخر ديسمبر بأنها اخفقت في تشكيل تلك اللجنة، مشيرةً الى مشاكل مرتبطة بتغييرات اقترحتها دمشق على قائمة الأسماء. في المقابل، اكد لافروف نحن جاهزون للبحث عن حل لهذا الوضع سنتابع العمل وهذه رابع قمة بين روسيا وايران وتركيا.

في غضون ذلك اكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس ان تحرير محافظة ادلب سيكون قريبا جدا. وقال خميس خلال فعالية اطلاق التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة ان طواقم الدولة تستنفر جهودها لاعادة الخدمات لجميع المواطنين في المناطق التي تعود الى كنف الدولة، ومن ضمنها محافظة ادلب والذي سيكون تحريرها قريبا جدا. وعقدت آخر قمة بين الرؤساء الروسي والايراني والتركي في سبتمبر. وحينها ظهرت الخلافات بوضوح بين الدول الثلاث حول مصير محافظة ادلب في شمال غرب سورية وتعين على فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان ان يلتقيا من جديد لوقف عملية عسكرية في ادلب ارادتها الحكومة السورية واتفقا حينها على تشكيل منطقة روسية تركية منزوعة السلاح في تلك المحافظة الشاسعة التي تتعايش فيها فصائل معارضة. وبموجب الاتفاق الروسي-التركي، على كل المقاتلين المتطرفين خصوصاً عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام الذي يهيمن عليه فرع القاعدة السابق الانسحاب من تلك المنطقة. لكن عناصر تحرير الشام النصرة عززوا قبضتهم منذ ذلك الحين وقال لافروف انهم يسيطرون حالياً على اكثر من 90% من الأراضي في المنطقة مشددا على انه لا يوجد اي اتفاق ينص على السيطرة الأبدية لهذا الوكر للارهابيين على الأراضي السورية.

