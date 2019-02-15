عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: رجحت هيئة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية ان تكثف ايران تواجدها في العراق من اجل بناء ترسانة صواريخ وقواعد عسكرية، وذلك في اعقاب الضربات التي تكبدها فيلق القدس الايراني في سورية. وقالت الهيئة في تقييمها السنوي انها لا تستبعد امكانية القيام بعملية عسكرية في العراق لوقف هذا الانتشار اذا ما تحول الى تهديد على امن اسرائيل.

وبالنسبة لسورية قال التقييم السنوي الاسرائيلي ان ايران «تغير نمط انتشار قواتها والقوات الموالية وتبتعد عن المناطق القريبة من الحدود مع اسرائيل باتجاه الشمال والشرق».

وفي غزة تشير تقديرات هيئة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الى ان «حماس» قد تبادر الى عملية هجومية واسعة ضد اسرائيل ما سيجر الطرفين الى عملية عسكرية واسعة. وبحسب معطيات هيئة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، فان حماس قد تلجأ الى استخدام الأنفاق من اجل شن هجوم داخل اسرائيل او اطلاق صواريخ لتوقع عددا كبيرا من الاصابات.

