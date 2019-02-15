عربيات ودوليات

واشنطن- كراكاس- الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه لا يستبعد ارسال قوات اميركية الى فنزويلا. وقال ترامب في تصريح صحافي مشترك مع نظيره الكولومبي ايفان دوكي في البيت الأبيض «اننا ننظر الى كل الخيارات». وأضاف «لدينا صورة مقربة جدا.. انها حول حالة اضطراب في الوقت الحالي حيث يعامل الناس (في فنزويلا) معاملة سيئة للغاية.. انه امر محزن جدا خاصة وأننا قريبون جدا.. لا احب ان ارى ذلك.. انا لست سعيدا بذلك دعنا نرى كيف ينتهي الأمر».

وذكر ترامب ان اللاجئين الفنزويليين «يتضورون جوعا» موضحا «نحن نحاول ايصال الطعام الى الناس الذين يتضورون جوعا.. هناك اناس يتضورون جوعا في فنزويلا». ومن جانبه قال الرئيس الكولومبي «ان (خوان) غوايدو وهو الشخص الذي يوشك ان يقود هذا الانتقال في فنزويلا لديه دعم قوي ونحتاج الى منحه دعما اقوى.. وسنستضيف مجموعة ليما في نهاية الأسبوع المقبل في بوغوتا». وأضاف «يجب ان نوصل رسالة قوية جدا الى الديكتاتورية مفادها ان عرقلة وصول المساعدات الانسانية هي جريمة ضد الانسانية.. علينا ان نضمن وصول المساعدات الانسانية للشعب الفنزويلي». وأكد التزام بلاده بتلقي المساعدات الانسانية من الولايات المتحدة والدول الأخرى وايصالها الى الشعب الفنزويلي.

الى ذلك اعلن غوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة رئيساً انتقاليا لبلاده تعيين مجلس ادارة جديد لشركة «سيتغو» النفطية الأميركية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية «بيديفيسا». وقال غوايدو على تويتر ان «مجلس الادارة الجديد سيتشكل من فنزويليين اكفاء غير فاسدين وليست لديهم اي انتماءات حزبية».

وعين «الرئيس الانتقالي» ستة رجال على رأس شركة سيتغو، من دون ان يوضح مصير اعضاء مجلس الادارة الحاليين. وقال غوايدو «بهذا القرار نحن لانحمي فقط اصولنا لكننا نمنع التدمير الجاري وخسارة الأعمال».

