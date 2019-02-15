دوليه

تفوقت خبرة لاعبي ريال مدريد، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، على حماسة لاعبي أياكس امستردام الشبان ففاز العملاق الإسباني على نظيره الهولندي في عقر دار الأخير 2-1 ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين حذا حذوه توتنهام الإنكليزي بفوز صريح على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية نظيفة.

على ملعب «يوهان كرويف أرينا»، كان اياكس امستردام الطرف الأفضل طوال فترات المباراة والأكثر تسديدا على مرمى منافسه، لكن ريال مدريد بخبرة لاعبيه عرف من أين تؤكل الكتف ونجح في تسيير المباراة لصالحه.

وسجل هدفي ريال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (60) وبديله ماركو أسنسيو (87)، ولأياكس المغربي الدولي حكيم زياش(75).

وشهدت المباراة الغاء أول هدف في تاريخ المسابقة لأياكس أمستردام في الشوط الاول، بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في ايه آر).

وفي ظل طقس بارد (6 درجات مئوية)، دانت أفضلية الفرص والسيطرة في الشوط الاول لأياكس الذي سدد 11 مرة على مرمى ضيفه.وغاب عن ريال قلب دفاعه الفرنسي رافايل فاران لاصابته ودفع المدرب الارجنتيني سانتياغو سولاري بالجناح الويلزي غاريث بايل أساسيا بعد جلوسه بديلا في آخر مباراتين ضد برشلونة في الكأس وأتلتيكو مدريد في الدوري.وأصبح قائد دفاع ريال سيرخيو راموس سابع لاعب يخوض 600 مباراة مع ريال في مختلف المسابقات، علما ان الرقم القياسي بحوزة راوول غونزاليس (741).

وكانت تسديدة البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عاما) القوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس الكاميروني أندريه أونانا بصعوبة الى ركنية، الفرصة الوحيدة للضيوف في الشوط الاول (14). لكن فرصة أياكس التالية كانت أخطر بكثير بتسديدة من الصربي دوشان تاديتش ارتدت من القائم الأيمن للبلجيكي تيبو كورتوا (26).وبعد صدة حاسمة من كورتوا بتسديدة مكشوفة من لاعب الوسط الهجومي المغربي الدولي حكيم زياش (36)، اخطأ الحارس البلجيكي بالتقاط رأسية سهلة لقائد الدفاع ماتياس دي ليخت، ارتدت الى الظهير الارجنتيني الايسر نيكولاس تاليافيكو تابعها برأسه ايضا في الشباك (37)، قبل أن يلغي الحكم السلوفيني دامير سكومينا أول هدف في تاريخ المسابقة بمساعدة من تقنية الفيديو المعتمدة للمرة الاولى في المسابقة بدءا من الدور ثمن النهائي.

وفي ظل سيطرة أياكس، انطلق فينيسيوس القادم الصيف الماضي مقابل 61 مليون يورو، مخترقا المنطقة وممررا كرة مقشرة الى بنزيمة الذي أطلقها قوية في قلب مرمى أونانا (60)، مسجلا هدفه الرابع في سبع مباريات. لكن زياش عادل في انعكاس لأفضلية فريقه متابعا عرضية مقشرة من نيريس من الجهة اليسرى (75)، أكدها الحكم بتقنية الفيديو.

وبعد دخوله بديلا لبنزيمة سدد ماركو أسنسيو في الشباك الجانبي (79)، لكن فرصته الثانية من عرضية للظهير داني كارباخال مرت عن الجميع فتابعها في المرمى الخالي من مسافة قريبة مستعيدا تقدم فريقه (87).

بدوره، خطا توتنهام الإنكليزي خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة القارية للمرة الاولى منذ عام 2011، بفوزه الصريح على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-0.وحسم الفريق اللندني الشمالي النتيجة في الشوط الثاني بأهداف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (47) والبلجيكي يان فيرتونغن (83) والإسباني فرناندو يورنتي (86).

واستمر غياب هداف توتنهام هاري كاين وزميله ديلي الي بداعي الاصابة، في حين ارتأى مدرب الفريق اللندني الشمالي الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو اشراك البرازيلي لوكاس مورا اساسيا في خط المقدمة على حساب الاسباني المخضرم يورنتي الى جانب الكوري الجنوبي سون.

