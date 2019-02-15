دوليه

رفض المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المشاركة مع فريقه إنتر الإيطالي ضد رابيد فيينا النمسوي في الدوري الأوروبي امس، بعد نزع شارة القائد عنه بحسب ما كشف مدربه لوتشانو سباليتي اول من امس.

وكان إنتر أعلن أن حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش سيحمل شارة قيادة الفريق بدلا من إيكاردي الذي سيغيب عن المواجهة القارية.وقال سباليتي «كان قرار نزع شارة القائد عن إيكاردي صعبا ومؤلما شارك فيه جميع أعضاء النادي واتخذ لمصلحة إنتر». وتابع «استدعي لفيينا لكنه لم يرغب بالتواجد هناك.. أزعجته الأمور حوله وأزعجت الفريق الذي قاده. يجب أن نركز اهتمامنا الآن على مباراة رابيد فيينا». ويأتي ذلك في خضم تقارير عن احتمال رحيل المهاجم البالغ 25 عاما عن صفوف الفريق اللومباردي، في ظل عدم التوصل الى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021. وأعلن إنتر اول من امس عبر حسابه على «تويتر» أن «القائد الجديد للفريق هو سمير هاندانوفيتش»، من دون أن يوضح أسباب هذه الخطوة. وفي وقت لاحق، نشر إنتر تشكيلة من 19 لاعبا لخوض المباراة في ضيافة رابيد فيينا النمسوي في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، خلت من اسم إيكاردي.

