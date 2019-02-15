دوليه

جرح ثلاثة أشخاص على الأقل في إشكال بين مشجعين لفريقي لاتسيو الإيطالي وإشبيلية الإسباني أول من امس استخدم فيه السلاح الأبيض، بحسب تقارير صحافية إيطالية، قبل ساعات من مواجهة الفريقين في مسابقة الدوري الأوروبي.

وأشارت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية الى أن الجرحى إسبانيين وأميركي، وأن أحدهم تعرض لإصابات بالغة.من جهتها، أشارت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الى أن أربعة أشخاص أدخلوا المستشفى أول من امس بسبب جروح تعرضوا لها جراء طعنات بالسكاكين، مشيرة الى أن الجريح الرابع هو إنكليزي.

ونقلت «لا ريبوبليكا» عن صاحب حانة في العاصمة الإيطالية قوله «كان كل شيء هادئا، وفجأة بدأنا بسماع الصراخ وأصوات زجاج يتكسر. هرعنا نحو النوافذ ورأينا أشخاصا يحملون العصي يهاجمون أشخاصا آخرين»، مشيرا الى أن البعض كانوا ملثمين. وأشارت الصحيفة الى أن نحو 40 شخصا كانوا ضالعين في الإشكال الذي وقع في حي مونتي بوسط العاصمة الإيطالية، وتطلّب تدخل الشرطة التي فرقت الجمع باستخدام الغاز المسيل للدموع.

