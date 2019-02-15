دوليه

أعلن محامي نادي نابولي ماتيا غراساني أن قائد الفريق السلوفيني ماريك هامسيك أنجز انتقاله الى نادي داليان ييفانغ الصيني، منهيا بذلك مسيرة امتدت 12 عاما مع وصيف الدوري الإيطالي.

وقال غراساني في تصريحات إذاعية «هامسيك بات لاعبا في صفوف داليان اعتبارا من الأربعاء».

وأتى الإعلان عشية حلول نابولي ضيفا على اف سي زوريخ السويسري في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ». وفي مؤتمره الصحافي أول من امس، قال مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي بشأن هامسيك «نفقد لاعبا مهما صنع التاريخ. ثمة لاعبين يجب أن يكملوا على دربه»، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية.

وكانت تقارير صحافية في إيطاليا نهاية الأسبوع الماضي، قد أفادت عن توصل نابولي وداليان الى اتفاق حول انتقال اللاعب البالغ 31 عاما. ويدور الحديث عن هذه الصفقة في إيطاليا منذ مطلع الشهر الحالي. وبعد أيام من إعلان نابولي منتصف الأسبوع الماضي «تعليق بيع ماريك هامسيك الى (النادي) الصيني لأن وسائل تسديد المبلغ المتفق عليه لا تتلاءم مع الاتفاقات التي سبق التوصل إليها»، أكدت التقارير التوصل لاتفاق جديد.

وتقدر قيمة الانتقال بنحو عشرين مليون يورو، على أن ينال اللاعب راتبا سنويا يبلغ تسعة ملايين في الفريق الذي يدربه الألماني برند شوستر.

