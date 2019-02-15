دوليه

طالب نادي بايرن ميونيخ الألماني العريق ببث «مباراة على الأقل» لدوري أبطال أوروبا على قنوات تلفزيونية مجانية من دون تشفير. وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه في مقابلة مع مجلة «سبورت بيلد» اول من امس «يجب أن نقوم بكل شيء لاقناع الاتحاد الأوروبي انه في فترة البث المقبلة (2021-2024)، يجب بث مباراة واحدة على الأقل، وإذا أمكن من مباريات القمة، مجانا على شاشة التلفزيون في ألمانيا».

وتابع المهاجم الدولي السابق «لسنا في إنكلترا، حيث تبث المباريات (دوري الأبطال) حصريا على قنوات مشفرة، أو في إسبانيا»، محذرا من «انخفاض نسبة المشاهدة بمعدل 85%» في ألمانيا.وأردف «لدينا ثقافة كروية مختلفة ويجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار».

وشارك الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الفريق رومينيغه برأيه في مؤتمر صحافي اول من امس قبل يومين من مواجهة أوغسبورغ في الدوري المحلي «يجب أن تكون الرياضة متاحة لأكبر عدد ممكن».وكانت قناة «زد دي أف» المفتوحة قد خسرت في 2017 حقوق نقل المسابقة العريقة بدءا من الموسم الحالي.وتملك مجموعتا «سكاي» و»دازن» المشفرتان حقوق نقل دوري الابطال في المانيا حتى 2021 مقابل 200 مليون يورو بحسب تقارير صحافية.

