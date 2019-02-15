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يسعى الكويت المتصدر للنهوض من كبوة الخسارة الآسيوية، وذلك عندما يحل ضيفاً على العربي غداً على ستاد صباح السالم ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تشهد اليوم 3 مواجهات تجمع القادسية مع التضامن على ملعب الأخير، وكاظمة مع الفحيحيل على ستاد الصداقة والسلام، والجهراء مع اليرموك على ستاد مباراك العيار، فيما يلعب غداً أيضاً النصر مع الشباب على ستاد علي صباح السالم.

ورغم غيابه عن الجولة الماضية لارتباطه بمواجهة ذوب آهن الايراني في ملحق دوري أبطال آسيا، ما زال الأبيض متربعاً على صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن السالمية الثاني، و5 نقاط عن مضيفه العربي صاحب المركز الرابع والساعي لانطلاقة جديدة بعد فوزه الصعب على الشباب في الجولة الماضية بهدف متأخر من القائد علي مقصيد.

ويدخل الكويت اللقاء متأثراً بخسارته بهدف دون رد أمام الفريق الايراني في خطوته الثانية الى دور المجموعات في «أبطال آسيا»، بعد أن تجاوز الخطوة الأولى بنجاح على حساب الوحدات الأردني، لكن فريق المدرب محمد عبدالله يملك الخبرة الكافية والعناصر اللازمة لتجاوز هذه الكبوة بوجود العاجي جمعة سعيد والنجم المتألق فيصل زايد وباقي زملائهم.

ويحل السالمية الثاني ضيفاً على الجهراء متذيل قاع الترتيب ساعياً الى تعويض تعثره في الجولة الماضية عندما تعادل مع النصر بهدف لمثله في مباراة أضاع فيها الأردني عدي الصيفي ركلة جزاء وذلك بعد مشاركته في اللقاء عقب الوعود بحل مشاكله مع ادارة النادي حول مستحقاته المالية.

أما الجهراء القادم من خسارة أمام القادسية، فان مدربه الوطني أحمد عبدالكريم يدرك تماماً أن مهمته في المحافظة على أمال الفريق بالبقاء في الدوري الممتاز باتت أصعب من قبل، وهو يتطلع للحصول ولو على نقطة واحدة يدعم بها موقفه المعقد. من جهته، يسعى القادسية لمواصلة الانتصارات عندما يحل ضيفاً على التضامن صاحب المركز السابع (10 نقاط)، ويتربص القدساوية في انتظار تعثر أي فريق من المقدمة للاقتراب أكثر من الكويت والمنافسة على اللقب بعد أن رفع رصيده الى 23 نقطة في المركز الثالث. وبعد حصوله على راحة طويلة لتأجيل لقائه مع الكويت، يملك كاظمة الخامس برصيد 20 نقطة فرصة تحسين مركزه عندما يستضيف الفحيحيل صاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط والقادم من تعادل مع التضامن 1-1 في الجولة الماضية. وتحسنت نتائج الفحيحيل منذ تولي الوطني محمد دهيليس مهمة تدريب الفريق الذي ما زال يصارع للهروب من المراكز المؤدية الى الدرجة الاولى.

وفي اللقاء الأخير الذي يقام غداً على ستاد علي صباح السالم، يريد النصر بقيادة مدربه الوطني ظاهر العدواني تحسين مركزه بعد الأداء الجيد الذي ظهر به «العنابي» أمام السالمية في الجولة الماضية، فيما يتطلع الشباب الذي كان قريباً من خطفة نقطة من العربي، الى تحقيق فوز يبعده عن المركز قبل الأخير.

